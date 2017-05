YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Usulsüz parklara ceza yağdı

Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi gelen şikayetleri de değerlendirerek, Encümende aldığı kararla, otobüs duraklarına, kaldırımlara, yaya geçitlerine ve her türlü usulsüz park eden araçlara 227'şer lira para cezası kesti.

Düzce Belediyesi Zabıta müdürlüğü tarafından, şehir merkezinde usulsüz park eden araçlara yönelik denetimler artırıldı. Bu arada özellikle otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, kaldırımlara park eden araçlara da cezai işlem yapılıyor. Düzce Belediyesi Encümeni tarafından da gelen şikayetler değerlendirilerek, usulsüz park eden her bir araca 227 lira para cezası kesildi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti. Belediye Beyaz Masa ofisine usulsüz araç parklarına ilişkin gelen şikayetlerde özellikle şu hususlar belirtildi : " Şehir içi trafiğinin en yoğun olduğu zamanlarda, yayalar için yaya geçitlerine ve özellikle engelliler için yapılmış emniyetli yürüyüş bandına araçların park ettiğini görüyoruz. Kaldırımlardaki araç parkları ise sık karşılaştığımız bir durumdur. Elinde bastonu ile yaşlı bir kişi, bebek arabasıyla hareket eden bir anne kaldırımlara park eden araçlar yüzünden yola inmek zorunda kalıyorlar. Belediye otobüslerimiz de duraklara park eden araçlar yüzünden trafikte zor anlar yaşıyorlar. Bu tür usulsüz park eden araçlar, yayaların can emniyetini tehlikeye attığı gibi, tüm insanların seyahat özgürlüğünü engellemektedir. Bu araçların sahiplerinin hiç kuşkusuz aileleri, çocukları vardır; empati yaparak, kendi ailelerinin, çocuklarının bu tür durumlarla karşılaşma ihtimalini göz ardı etmemeleri gerekir. Kendi çıkarları, bencilce tutumları için neden oldukları bir durum aynı zamanda insanlara büyük saygısızlıktır."

10.05.2017 13:10:16 TSI

