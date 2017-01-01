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Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine Başhekim Yardımcısı atandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:02
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine Başhekim Yardımcısı atandı
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine Başhekim Yardımcısı atandı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'ne Dr. Ahmet Bayram Başhekim Yardımcısı olarak atandı.
Daha önce Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık (SGK) İşleri İl Müdürü, Ereğli ilçesindeki özel bir hastanede Mesul Müdür Başhekim ve TSE Kalite Yönetim Sistemleri Uluslararası Standart Hazırlama Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunan Pratisyen Hekim Dr. Ahmet Bayram Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atandı. Bayram hastanedeki görevine başladı.
(VK-OA-Y)

10.05.2017 13:10:52 TSI
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