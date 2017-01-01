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Niksar'da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik ekipleri anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Niksar İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan ana okullarda öğrencilere trafikte daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak için eğitim seminerleri verdi.

Seminerde trafik polisleri, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgi verirken, trafikte nasıl davranmaları gerektikleri, trafik işaretleri, trafikte karşıdan karşıya geçiş, emniyet kemerinin takımı ve sürücülerin dikkat etmesi gereken konular ile kaza anlarında yapılması gerekenler slayt gösterisi eşliğinde anlatıldı.



(SÖZ-UY-Y-)



10.05.2017 13:12:58 TSI

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