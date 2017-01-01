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Trafik polislerinden kan bağışı



(Fotoğraflı)



İdris Altun

BURSA (İHA) - Bursa'da, trafik polisleri, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Her yıl mayıs ayında kutlanan Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası münasebetiyle trafik polisleri Kızılay'a kan bağışında bulundu. Atatürk Caddesi'ndeki Kızılay aracında kan veren trafik polisleri, bağış sonrası görevlerine devam etti.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Dülger, "Trafik Haftası münasebetiyle kan bağışında bulunduk. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine desteğimiz devam edecek" dedi.

(İA-MŞ)



10.05.2017 13:13:10 TSI

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