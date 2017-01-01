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Süleymanpaşa'da basketbol turnuvası düzenlenecek



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sokak Basketbolu Turnuvası düzenleyecek.

Erkeklerde beş, kızlarda ise bir kategoride yapılacak turnuva, 19-21 Mayıs tarihleri arasında sahil dolgu alanında gerçekleştirilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde yapılacak olan Sokak Basketbolu Turnuvası, erkeklerde 29 yaş ve altı büyükler, 17-18 yaş gençler, 15-16 yaş yıldızlar, 14 yaş küçükler ve 13 yaş minikler olmak üzere beş kategoride, kızlarda ise Yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilecek.

Turnuva kapsamında ayrıca üçlük ve smaç yarışmaları da yapılacak. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar üç asıl bir yedek oyuncuyla başvuru yapabilecek. Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular alınmaya başlanırken, başvurular için Oral Yüksel ve Gürcan Çetinkaya'ya telefonla ulaşılarak kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

(MA-MEF-Y)



10.05.2017 13:13:30 TSI

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