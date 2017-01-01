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Başkan Yazgı, Hamidiye'deki çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehrin 48 mahallesinde yapılan belediye çalışmalarını yerinde inceliyor.

Başkan Yazgı, Hamidiye Alaca Mahallesi'nde Fen işleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan sathi kaplama öncesindeki zemin hazırlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yazgı burada yaptığı açıklamada, "Hamidiye Alaca Mahallemizin alt yapı çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamen bittikten sonra burada bulunan yolların hepsini asfalt yapacağız. Ama ondan önce de vatandaşlarımızın ayağını çamurdan kurtarmak maksadıyla burada önce zeminde temizlik çalışmalarını fen işleri ekibimiz gerçekleştiriyor, ardından da burada bir sathi kaplama çalışması yapılacak. Alt yapı tamamen bittikten sonra da yolları asfaltlayarak burayı tamamen bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

(YC-FM-Y)



10.05.2017 13:16:20 TSI

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