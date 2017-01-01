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Meslek Tiyatroları Festivali başladı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen '1. Meslek Tiyatroları Festivali' başladı.

Akpınar Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan Meslek Tiyatroları Festivali'ne Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve çok sayıda tiyatro sever katıldı. Festivalin ilk gösterimi, Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu ekibinin 'İlk Göz Ağrısı' oyunuyla yapıldı.

Başkan Mustafa Dündar, Bursa'nın tiyatro şehri olduğunu belirterek, "Gururla söyleyebiliriz ki bu unvanda Osmangazi Belediyesi olarak payımız çok büyük. Yetenekleri keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen ve büyük takdir toplayan tiyatro okulu projemizden sonra Türkiye'de bir ilk olarak meslek tiyatroları festivalini gerçekleştirmekten ötürü mutluyuz. Başta hocalarımız olmak üzere oyuncularımızı tebrik ediyorum. 1 ay önce de 'Komşu Köyün Delisi' oyununa gelmiştik. Bu akşam da başka bir oyun ve yine sertifika vereceğiz. Belediye olarak kültür sanata büyük önem veriyoruz. Tiyatro okulumuz da buna bir örnektir. Hatta Osmangazi Belediyesi bu anlamda tiyatro fabrikası. Arkadaşlar profesyonellere bile taş çıkartıyor" diye konuştu.

Tiyatro Okulu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan ise, "Tiyatro perdesi, 1 hafta boyunca Osmangazi Belediyesi Meslek Tiyatrolarının ilkine katılarak bizlere onur ve gurur veren çalışanlar için açılacak" diye konuştu.

Mezuniyet heyecanı yaşayan tiyatro okulu oyuncularına da sertifikaları verildi.

(MŞ)



10.05.2017 13:19:40 TSI

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