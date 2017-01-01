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Antalya motosiklet sayısında Türkiye 2'ncisi

- Antalya araç sayısında 4, motosiklet sayısında ise Türkiye 2'ncisi



(Fotoğraflı)



Suat Metin

ANTALYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 362 bin 512 adet taşıtın yer aldığını açıkladı. Antalya'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 983 bin 286 olarak açıklanırken bu sayıyla Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 263 bin 362 motosiklet sayısıyla da 276 bin 732 motosiklet sayısındaki İstanbul'da sonra 2'nci sırada yer aldı.

Mart ayında 102 bin 899 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kayıtlarda, 102 bin 899 taşıt içinde otomobil yüzde 54,7 ile ilk sırada yer alırken, Bunu sırasıyla yüzde 19,9 ile kamyonet, yüzde 10,7 ile motosiklet, yüzde 6,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 7,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Türkiye'de toplam araç sayısı 21 milyon üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 362 bin 512 araç taşıt yer aldığı açıklandı. Bu taşıtların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Antalya araçta 4, motosiklette Türkiye 2'ncisi

Antalya'da Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç ise 983 bin 286 adet olarak açıklandı. Bu sayının yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 26,8'ini motosiklet, yüzde 17,4'ünü kamyonet, yüzde 4,6 'sını traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Verilere göre Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 983 286 ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 263 362 motosiklet sayısı ile 276 732 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.

(sm-



10.05.2017 13:17:37 TSI

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