KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Meram Kadın Meclisi kuruldu.

Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Meram Kadın Meclisi'nin genel kurulunda başkanlığa Feray Civcik seçildi. Genel kurulda açıklamalarda bulunan Feray Civcik, belediye başkanının teşvik ve destekleriyle açılan Meram Kadın Meclisinin hayırlı olmasını diledi. Toplumun yüzde 50'sini oluşturan kadınların, kalan yüzde 50'si ile de doğrudan etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Civcik, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştirmede kendisine büyük görevler düşen kadınlarımızı her anlamda donanımlı, kendine güvenen, karşılaştığı sorunlar karşısında ne yapacağını bilen hanımefendiler olarak görmek en büyük hedefimizdir. Başkanım, siz şehri imar ederken biz de nesli imar etmek için tüm gücümüzle çalışacağız inşallah. Yürünecek çok yol, tutulacak çok el var. Bunun için yapacağımız tüm çalışmalarda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğiniz destek için tüm kadınlar adına size teşekkür ediyorum" dedi.



"Ailenin korunmasında kadınlara çok büyük görev düşüyor"

Yerel yönetimler olarak, fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik alanında da birçok hizmete imza attıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, "Yerel yönetimler deyince de beşikten mezara kadar her türlü hizmet akla geliyor. Metropol ilçelerde Konya'da ilk ve Türkiye'de de sayılı kadın belediye başkanı olarak 2014'te göreve başladık. Tabii ki kadın belediye başkanı olmamız ve farklı bir misyonumuz olması hasebiyle de ailelerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın bizden beklentileri büyük. Göreve başladığımızda Meram Kent Konseyi çatısı altında gençlik, çocuk ve kadın meclislerinin kurulmasını hedeflemiştik ve kadın meclisinin kurulması bugüne nasip oldu. Bilge mimar Turgut Cansever'in 'şehri imar ve ihya ederken nesli imar etmeyi ihmal ederseniz şehri de nesli de kaybedersiniz' diye çok güzel bir sözü var. Bu anlamda toplumun temel yapı taşı olan ailenin ve neslin korunması anlamında kadınlara çok büyük görevler düşüyor" diye konuştu.



"Kadın bilene nefes, bilmeyene nefs'tir"

Aile kurumunun erozyona uğradığı, gençliğin ve çocukların ciddi olarak yönlendirmeye ihtiyacı olduğu bir dönemde eğitimin kadında, ailede başladığını da vurgulayan Başkan Toru, "Özellikle kadınlarımıza bire bir ulaşmamız gerekiyor. Meram ilçemiz çok farklı sosyo ekonomik kesimlerin yaşadığı bir yer. Farklı kesimlerdeki hanımların beklentileri, ihtiyaçları, sorunları da çok farklı. Kadın Meclisimiz sadece kadınlara yönelik faaliyet yapmayacak. Şehre, çevreye, şehrin kimliğine dair düşünceleri ve projelerinin her zaman biz destekçisi olacağız. Aşk ve gönül insanı olan Hazreti Şems'in bir sözüyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum; Kadın bilene nefestir, bilmeyene nefs'tir. Kadına bu bakış açısını her ortamda geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü kadın aynı zamanda bir eş, bir anne, ailenin, yuvanın esas sahibi. Bu çerçevede toplumun temel yapı taşıdır" şeklinde konuştu.

10.05.2017 13:22:56 TSI

