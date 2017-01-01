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Okul binası 'çok amaçlı salon' oldu



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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy'de eski okul binası, 110 bin lira bütçe ile 'çok amaçlı salon'a dönüştürüldü.

Çok amaçlı salonun açılış törenine, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik,Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çelik yaptığı konuşmada, "Devletimiz her konuda vatandaşlarımızın yanındadır. Zafertepeçalköy için gerekli olan çok amaçlı salonumuz büyük bir eksikliği gidermiştir" dedi.

Zafertepeçalköy Muhtarı Ömür Eldiven de, "110 bin liraya maliyetle hizmete açılan çok amaçlı salonumuz köyümüze hayırlı olsun.Yıllardır yıkık vaziyette olan eski okul binamız devletimizin desteği ve köy halkımızın özverili çalışmalarıyla çok amaçlı salona dönüştürüldü ve köyümüze güzel bir bina kazandırdık,emeği geçen herkese teşekkür ederim. Köylülerimiz düğünlerini,mevlitlerini,sosyal etkinliklerini artık yeni çok amaçlı salonumuzda yapabilirler" diye konuştu.

Daha sonra protokol tarafından çok amaçlı bina hizmete açıldı. (YD-EFE)



10.05.2017 13:23:25 TSI

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