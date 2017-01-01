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Başkan Sözen'e süpriz doğum günü



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Özel İdare personeli tarafından İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen'e, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen'in doğum günü için, İl Özel İdaresi'nde sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Özel İdare personellerinin de katıldığı kutlamada, keyifli dakikalar yaşandı.

Sürpriz kutlamadan oldukça memnun kaldığını ifade eden Sözen, " Öncelikle sürpriz kutlamadan dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler burada aileyiz, samimi, içten bir çalışma ortamında bulunmaktayız. Sağ olsun mesai arkadaşlarımızda doğum günümü unutmamış ve güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık." dedi.

Sözen, ayrıca, tüm personelin Beraat Kandilini de tebrik ederek, kendisi için hazırlanan yaş pastayı kesti.

(YE-YE-Y)



10.05.2017 13:24:00 TSI

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