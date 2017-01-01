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Kermeslere çözüm arayışı

- Vali Dağlı, kermeslerin okul bahçelerinde açılmasıyla ilgili lokantacıların talebini değerlendirmeye aldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'de denetimsiz açılan ve hijyen koşullarına uymayan kermeslerin kontrolünün sağlanması için harekete geçildi.

Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, lokantacı, kebapçı, dönerci, kafeterya gibi hizmet sektörünün faaliyetlerini anlatan Oda Başkanı Şişman, gelişi güzel açılan ve hijyen koşullarına uymayan kermeslerle ilgili esnafların şikayetlerini gündeme getirdi.

Kermeslerin okul bahçelerinde ya da bağlı bulundukları kurumların merkezlerinde açılmasını istediklerini ifade eden Şişman, böyle bir uygulamanın ekonomik sıkıntı içindeki yeme içme sektörünün talebi olduğunu belirtti.

Şişman, "Kermeslerle ilgili denetim yapılmıyor. Hijyen koşulları tam olarak sağlanmıyor. Ayrıca, kermeslerde kayıt dışı satışlar yapılıyor. Kermesler haksız rekabete yol açıyor ve yeme içme sektöründeki tüm esnaflarımızın mağduriyetine neden oluyor" dedi.

Atilla Şişman, "Sayın Valimiz, kermeslerle ilgili talebimizi değerlendirmeye aldı ve konu üzerinde gerekli incelemenin yapılacağını, kermesler konusunda esnafımıza yardımcı olacağını ifade etti" dedi.

(AY)



10.05.2017 13:24:09 TSI

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