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'Acıya dayanırım' diyenler yarışacak



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesinin organizasyonuyla 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali kapsamında Acı Biber Yeme Yarışması düzenlenecek.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Müziğin evrenselliği ile buluşacak olan katılımcılar, ciğerin eşsiz lezzetinin tadına bakma imkanına da sahip olacak.

Türkiye'nin 'en acı yarışması' da festival kapsamında düzenlenecek. 14 Mayıs Pazar Günü saat 17.00'da ciğerci esnafı Atatürk Anıtı'nda toplanacak. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Saraçlar Caddesi'nde Acı Biber Yeme Yarışması düzenlenecek. Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yetişen ve ciğerin olmazsa olmazı acı biberi en çok yiyen bir kişi küçük altının sahibi olacak. Ayrıca tüm yarışmacılara da badem ezmesi hediye edilecek.

Geçtiğimiz yıl yarışmaya katılan Süleyman Işık, 80 saniyede 30 adet Karaağaç Acı Biberi yiyerek birinciliği göğüslemişti.

Yarışmaya sadece Edirne'den değil, yurt içinden ve yurt dışından da katılım olmasını istediklerini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Türkiye'nin en acı yarışması Edirne'de yapılacak. Acı biber yeme yarışmasının bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek. Ciğerciler kendi arasında acı biberi 'dünyanın en tatlı acısı' olarak yorumlarlar. Bu yarışmanın diğer yarışmalardan farkı acı olması" dedi.

(KU-MK-Y)



10.05.2017 13:24:27 TSI

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