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Ünye'de fındık sempozyumu



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu" başladı.

Ünye'de bir otelde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan sempozyumun ana gündem maddesi fındık olunca konuşmacılarda bunun üzerine yorum yaptılar. İlk olarak Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sakal, "Temel alanımızın ekonomi, ticaret, ihracat gibi konular olması nedeni ile biz yörenin temel ekonomik ürünü olan fındıkla ilgili olarak masaya yatıralım istedik. Burada üretici ve satıcı kesimleri ihmal etmeden tartışalım ve bir yol çizelim düşüncesi ile bu sempozyumu gerçekleştirelim" dedi.

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, "Türk Hava Kurumuna tahsisli olan havaalanının tahsisi bundan böyle Ordu Üniversitesine geçmiştir. Ünyemize, fakültemize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Fındığın Karadeniz için vazgeçilmez bir ürün olduğunu vurgulayan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Dünya fındık üretimin yüzde 70'ini biz ürettiğimiz halde niye fiyatını da belirlemeyelim diye çok konuşuyoruz. Tabii ki biz önce fındıkla alakalı makro çalışmalar yapmalıyız, yapıyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her evresinde olan fındıkta bazı yanlışlıklarımız var ticari ve üretim aracıdır. Fındığı finans aracıymış gibi bakıyoruz, fındığı evde saklarsak fiyatı artar mantığıyla bakıyoruz. Dünyadaki rekabetçi ortamda hammadde olan bir ürünün bizler stoklamakla fiyatını artacağına inanıyoruz. İnşallah bu sempozyum bizleri aydınlatır" diye konuştu.

Fındığın Karadeniz'de 450-500 bin aileyi ilgilendiren bir konu olduğunu kaydeden Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, "Ekonomisiyle, çocuklarının çeyiziyle alakalandırılan bir konu. Dünya birçok sanayi devrimlerini geçirdi. Bu sanayi devrimlerinin içersinde biz belli bir süre onların içinde kaldık sonrasında gittikçe geri düştük. Biz temel meseleleri bırakıp dünya ile yarışmaktan öte kendi iş dünyamızda uğraşmaktan hep geride kaldık. İlerlemiş toplumlara ulaşmak için onların arkasından gidip onlara yetişemeyiz. Bugün fındığın iktisadi değerlerine baktığımızda rakamları ortaya koyalım. Türkiye'de tarım ürünlerinin toplam ihracat payı 18 -20 milyar dolarlar seviyesinde. Ordu ve Giresun yüzölçümü toplamı kadar olan Hollanda'nın sadece tarımsal ihracatı 100 milyon dolar. Biz bu rakamlar üzerinde duralım, teknolojik imkanlara bakalım, bunlara kafa yoralım, yoksa aynı yerde sayarız. Biz fındığın sadece kabuğuyla uğraşıyoruz, başka bir şeyiyle uğraşmıyoruz. İstediğimiz kadar paneller yapalım ilerleyemeyiz. Fındığın tüm katmanları ile uğraşmalıyız. Biz bugünkü rekolteyi nasıl üst sevilere ulaşmamız gerektiğine bakmamız gerekir. Bugünkü bu toplantılar bunların açılımlarının yapılması ve bölgemize değer katacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun da katıldığı sempozyum, açılış konuşmalarının ardından sunumlarla devam etti.

(HA-SLH-Y)



10.05.2017 13:25:40 TSI

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