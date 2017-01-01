YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Mitten Efsaneye Gaziantep" konulu söyleşi

"Mitten Efsaneye Gaziantep" konulu söyleşi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesinde "Mitten Efsaneye Gaziantep" konulu söyleşi düzenlendi.

Gaziantep 2. Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde Doç. Dr. Behiye Köksel tarafından ''Gaziantepli Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor: Mitten Efsaneye Gaziantep'' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Doç. Dr. Köksel, söyleşide mitlerin ortaya çıktığı dönemin gerçek ve kutsal kabul edilen hikayeleri olduğunu belirterek, sözlüklerde mit için kimi zaman asılsız, boş inanç, hurafe gibi karşılığı da bulunduğunu hatırlattı. Mitin hurafe olmak bir yana eski insanın dünyayı algılama, anlamlandırma modeli olduğunu bunu yaparken sembollerin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Doç. Dr. Köksel, mitin sembolik bir dili olduğunu, yaşamı mitik sembollerin yönettiğini ve hayatta önemli yer kapladığını ifade etti. Doç. Dr. Köksel, Mitler, efsaneler, inanışların eski tabiat kültlerinin, şamanlığın, Göktanrı inanç sisteminin izlerinin Anadolu'nun pek çok yöresi gibi Gaziantep'te de bütün canlılığı ile yaşamaya ve kültürümüzün şifrelerini oluşturduğunu sözlerine ekledi.

(SD-Y)



10.05.2017 13:27:19 TSI

NNNN

