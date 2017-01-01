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AGÜ'de "Club Fest" Festivali



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Kulüp Festivali (Club Fest 2017) düzenlendi. Festivalde konserler, dans gösterileri, sahne şovlarına ve çeşitli yarışmalar gibi gençlere yönelik bir çok etkinlik gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalin bu yıl dördüncüsü yapıldı. Öğrenci Kulüpleri tarafından, Öğrenci Dekanlığı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nın da desteği ile organize edilen festival, Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

İki gün süren festivalde, öğrenci kulüpleri tarafından yarışmalar, etkinlikler ve masa oyunları düzenlendi. Festivalin ikinci gününde ise AGÜ Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü Öğrencileri, "Bin Kere Söyledim" adlı müzik grubu ile pop müzik sanatçısı Okan Türk konser verdi.

Alternatif rock müzik tarzıyla dinleyicilerinin ilgisini çeken Türk rock grubu "Pera" adlı müzik topluluğu da festivalde konser verdi. Kayseri'deki üniversite öğrencilerinin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Festival her yıl, öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişmesi, ekip çalışması, eğitimsel, sosyal ve bireysel alanlardaki gelişim düzeylerinin artırılmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

(AÖ-Y)



10.05.2017 13:27:21 TSI

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