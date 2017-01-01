YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne'de genç kalmanın sırları anlatılacak

Edirne'de genç kalmanın sırları anlatılacak



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Ünlü gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, Edirnelilere 'genç kalmanın sırlarını' anlatacak.

Gazetecilik dünyasında 'Gölge Adam' lakabıyla bilenen, 'Yaş 75 Yolun Yarısı' kitabının yazarı Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay Edirneliler ile buluşacak. Sağlıklı Yaşam ve Gençlik İdolü Ertuğrul Akbay, Edirne Belediye Başkanlığının davetlisi olarak 13 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'de ETSO Konferans Salonu'nda Edirne halkı ile bir araya gelecek. Akbay düzenleyeceği seminerinde; sağlıklı yaşam, bilinçli beslenme, bilinçli spor, güçlü bir irade ve iyi bir uykunun sağlık üzerindeki faydalarını anlatacak. Akbay'ın kendi yaşamına ait örnekleri anlatacağı seminerde, genç kalmak için nasıl beslendiğini ve ne tür spor aktivitelerini yaptığı gibi ipuçlarını katılımcılar ile paylaşacak.

Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen seminere tüm Edirnelileri davet etti.

(KU-MK-Y)



10.05.2017 13:29:06 TSI

NNNN

