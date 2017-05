YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümrük müşavirleri KDV tebliğinde düzenleme istiyor

Gümrük müşavirleri KDV tebliğinde düzenleme istiyor

- MTSO 18 No'lu Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Zeki Şan:

- "KDV tebliğinde hizmet faturalarının oranının yüzde 8'e düşürülmesini istiyoruz"



MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 18 No'lu Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Zeki Şan, KDV tebliğinde hizmet faturalarının oranının yüzde 18'den 8'e düşürülmesini istediklerini söyledi.

Şan, sektörün sıkıntılarına yönelik yaptığı yazılı açıklamada, özellikle satın alınan otomobil ve kamyonetlerin KDV ve ÖTV'sini direkt indirim olarak gösteremediklerini belirterek, "Önemli gider kalemlerimizden birisi araçlarımız. İşlerimizi daha seri ve hızlı yapabilmek için işlem yaptığımız her bölgeye bir araç göndermek zorundayız. Bu nedenle araçlarımıza yönelik harcamalarımızın ÖTV ve KDV indirimi direk indirim konusu olmalı" dedi.

Hemen her gümrük müşavirinin çalışmalarını düzenli yürütebilmesi için en az 4-5 adet araca ihtiyacı olduğunu kaydeden Şan, "Daha çok arabalarla iş yapan kurumlar olmamıza rağmen binek türü kamyonet ve otomobillere ödenen ÖTV ve KDV'yi, direkt olarak KDV beyannamesinde gösterip düşemiyoruz. ÖTV ve KDV direk mahsup da edilebilir ya da hiç alınmayabilir. Bizim tüm işimiz araçlarla, antrepolara, depolara, serbest bölgeye, zirai karantinaya, gümrüğe, limana ve gümrük işlemlerinin olabildiği her yere gitmek için çok sayıda araca ihtiyacımız oluyor. Bunlar da maliyet artırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Komite olarak önümüzdeki süreçte bu yöndeki çalışmalara ağırlık vereceklerini dile getiren Şan, bugüne kadar oda yönetiminin de desteği ile sektörü ilgilendiren önemli konularda olumlu sonuçlar aldıklarını, bundan sonra da yaşanan sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

MTSO'nun takibi ve girişimleriyle Mersin Serbest Bölge ile Mersin Limanı arasındaki koridor sorununun çözümlendiğini hatırlatan Şan, yine iyi bir takiple beyanname sorununun da çözümlendiğini kaydetti. Eskiden her bir konteyner için bir beyanname açılırken artık 20 konteynere tek bir beyanname oluşturulabildiğini anlatan Şan, "Aynı şekilde eşyalar için alınan teminat da kaldırıldı. Kısacası mikro sorunlarımızı ilgili kurumlarla görüşerek, makro sorunlarımızı ise odamız aracılığıyla TOBB'a oradan da bakanlıklara taşıyarak çözümleme gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

Demuraj ve geçici kabul ücretleri konusunda da acil düzenleme beklediklerini vurgulayan Şan, şöyle devam etti; "Ekonomiyi ve özellikle ihracatı hareketlendirmek ve 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak Deniz Ticaret Odalarına bağlı gemi acenteleri geçici kabul ücretlerini almayabilir veya bu tür ücretler aşağı çekilebilir. Kaldı ki, konteynerlere gerek yükleme gerekse boşaltım yapabilmek için boş konteyner talepleri karşılandığında, konteynerin limandan ya da dışarıdaki sahalardan taşıma ücretleri ihracatçı ya da ithalatçı firmalardan karşılanmaktadır. Ayrıca konteyner başına alınan geçici kabul ücretlerinin acenteden acenteye farklılık göstermesinin önüne geçilebilir. Bir acente limandan konteyner çıkışında 60 dolar alırken bir diğeri 35 dolar talep ediyor. Uygun rakamlarla bu fiyat sabitlenebilir. Ayrıca depozito iade sorunu da çözümlenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Acentelere yatan depozitoların iadesini bir ay sonra dahi alamıyoruz. Geri dönüşlerde bankalar 30-50 dolarlık kesintilere gidiyor ve tüm bunlar mali açıdan firmaları zorluyor."

"Laboratuvar sorunu çözülemedi"

Son olarak kimya laboratuvarı konusuna değinen Zeki Şan, halen bu konuda da bir çözüme ulaşamadıklarını anlattı. Yurtdışından gelen ya da yurtdışına gidecek olan kimyevi maddelerin testlerinin yapıldığı kimya laboratuvarı için yer bulunamamasının sıkıntısını yaşadıklarını anlatan Şan, "Mersin Gümrük Laboratuvarının merkeze yakın bir alanda, kentimiz sınırları içinde olması sorunların hızlı çözülmesi anlamında büyük önem taşıyacak. Bu laboratuvarın Tarsus'a taşınması halinde ise numunelerin buradan alınıp bir memur refakatinde günde 2-3 kez Tarsus'a götürülmesi gerekecek. Gümrük elemanının bu işi takip için ek personel çalıştırması gerekecek, araç maliyetleri artacak, zaman kayıpları yaşanacak. İmalatçı ve ithalatçı firmaların işleri ve üretimi aksayacak. Bu sorunun çözümü en büyük beklentimiz" şeklinde konuştu.

10.05.2017

