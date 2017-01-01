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Ereğli'de Uzun Çarşı değişimle canlandı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.

Estetik zemin çalışmasıyla düzenli ve güzel görünüme kavuşan Uzun Çarşı, esnafın takdirini toplarken, yapılan hizmetten dolayı esnaflar Başkan Özgüven'e teşekkür etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Özgüven, Uzun Çarşının hak ettiği çehresine kavuştuğunu belirterek, "Ereğlimizin alışveriş merkezi olan ve tarihi dokuya sahip Uzun Çarşımızda alt yapı ve zemin çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Asbestli boruların ve doğalgaz hattının yenilenmesinden sonra zemin döşememizle beraber Uzun Çarşımız estetik görünüme kavuştu. Keşif bedeli 1 milyon 633 bin 624 lira olan ve 899 bin 750 TL'ye ihale ettiğimiz şirket tarafından Bergama graniti ile yapılan zemin çalışmamız en kısa sürede tamamlanacak. Bu çalışmalarımızda bize sabır gösteren ve takdirlerini sunan çarşı esnafımıza teşekkür ederiz. Hemşehrilerimizin de desteğiyle ve bize olan inançlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ereğlimizde bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun Çarşımızın yeni hali ilçemize hayırlı olsun" dedi.

(BG-FM-Y)



10.05.2017 13:31:21 TSI

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