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Gayrimenkulcu.com'dan girişimcilere yazılım desteği

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:24
Gayrimenkulcu.com'dan girişimcilere yazılım desteği
Gayrimenkulcu.com'dan girişimcilere yazılım desteği

(Fotoğraflı)

Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türkiye'de gayrimenkul almak, satmak veya kiralamak isteyenleri aynı platformda buluşturan gayrimenkulcu.com, tüm yeni girişimcilere ve işini büyütmek isteyen emlak sektörü temsilcilerine ücretsiz yazılım desteği sağlıyor.
Şirketin Karadeniz Bölge Müdürü Muhammet Tuğ, insanlara güvenli ve kolay emlak arama konforunu yaşatmayı istediklerini belirterek, "Platformun, görsel açıdan zengin, pratik ve kolay kullanılabilen bir sistem. Çözüm odaklı hizmet anlayışı ile emlak arayan veya emlak satışı yapan kullanıcıları hedeflerine en hızlı ve kolay yoldan ulaştırabilmek için aynı çatı altına getirdik. Ben de gayrimenkul sektöründe başarılı olabilirim diyen yeni girişimcilere ve kurumsal kullanıcılara, onların maliyetlerini minimuma düşürecek çözümler sunuyoruz. Platformumuza 1 yıllığına üye olmaları halinde, ücretsiz yazılım desteği sağlıyoruz. Domain isim hakkı onlara ait oluyor, site için yazılımı biz veriyoruz. Böylelikle üyelerimizi internet sitesi için yüksek bedeller ödemekten kurtarıyoruz" dedi.
İnternet sitelerini yenilemek isteyenlerin de bu fırsattan yararlanabileceğini ifade eden Tuğ, "İnternet sitesini oluşturduğumuz kullanıcılarımızın yeni ilanı kendi sitelerine girmelerine gerek kalmıyor. İlanın gayrimenkulcu.com'a girilmesi yeterli. Çünkü sisteme girilen ilan otomatik olarak kullanıcıların kendi sitelerinde de yayınlanmış oluyor" diye konuştu.
(CGR-Y)

10.05.2017 13:34:13 TSI
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