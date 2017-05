YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsun-Suudi Arabistan ilişkisi gelişiyor

SAMSUN (İHA) - Suudi Arabistan'ın kanaat önderlerinden oluşan heyetin ziyaretinde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Doğal güzellikleri hiç bozulmamış Karadeniz Bölgesi'nin incisi kentimiz, gerek turizm gerekse yatırım imkanları potansiyeliyle Arap turistler için önemli bir merkez" dedi.

Suudi Arabistan'ın Riyad ve El-Kasım kentlerinin kanaat önderlerinden Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinden Dr. Aziz Abdulmohsin, Eğitim Geliştirme Direktörü Dr. Al Aiyed, yatırımcı Abdulmajeed Saleh, Hakim Sulaiman Nasser, yatırımcı Mohammad Rashed, Suudi Elektrik Şirketi Müdür Yardımcısı Moayyed İssa, Yatırım Danışmanı Amer Mohammed, yöneticiler Abdulmajeed Sulaiman ve Raffea İssa, Türk Hava Yolları Riyad Müdürlüğü Pazarlama Şefi Abdullah Okutan ile birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Batı Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Temel Uzlu'nun da bulunduğu ziyarette Başkan Murzioğlu, Suudi heyete kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve iş birliği imkanları hakkında bilgi verdi.



Murzioğlu: "Yatırımlara kapımız her zaman açık"

Konuşmasında Samsun'u, bölgenin incisi olarak tanıtan Başkan Murzioğlu, "Karadeniz çanağının en büyük kenti Samsun, dört ulaşım aksına sahip Türkiye'nin üç şehrinden bir tanesi. Samsun otomotiv yan sanayinden tekstile, metalden mobilyaya, bol ürün çeşidinin üretildiği bir şehir. Kentimiz ayrıca, konumu itibariyle de lojistik anlamda çok önem arz ediyor. Bu konumunu iyi değerlendirmek adına Avrupa Birliği'nden aldığımız destekle yaptığımız Lojistik Köyümüz tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda Samsun, Türkiye'nin sağlık yatırımları anlamında önemli bir merkez olması nedeniyle 'sağlık turizmi' açısından da ciddi bir potansiyele sahiptir. Başta Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere tedavi amaçlı olarak kentimizde pek çok misafir ağırlıyoruz. Bunların yanında, kentimizin turizm alt yapısı da gelişmiş durumdadır. Kentimiz, lüks ve temiz otelleri, restoranları, kafeleri ile şehrimizde önemli turizm hizmetlerine ekonomik fiyatlarla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Samsun'u lezzetli yemekleri, doğal güzellikleri, temiz havası ve eşsiz güzellikleri ile sizlere sunmak istiyoruz. Yatırımlarınıza her zaman kapımız açık. Bu konuda sizlere destek olmaya hazırız" dedi.



Turizm potansiyeli her geçen gün gelişiyor

Samsun'un turizm olanakları ve potansiyeliyle Arap turistler için velinimet olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Samsunumuz son yıllarda turizm alt yapısında önemli bir gelişim sağladı. Karadeniz'in en büyük ve en gelişmiş şehri Samsun'da turizm potansiyeli sürekli gelişim içinde. Şehrimiz, sahip olduğu doğal turizm alanları, yaylaları, sahilleri, termal tesisleri, gölleri ve şelaleleri ile muhakkak görülmesi gereken kentlerden biri konumunda. İlimizde geniş yatırım alanları mümkündür. Özellikle yabancı yatırımcılara destek olma konusunun bizim en önemli görevlerimizden biri olduğuna inanan odayız. Sizlerle birçok ortak noktamız var. Samsun, benzer örnekleri Dubai'de, Cidde'de olduğu gibi deniz kullanımı açısından özellikle marina anlamında yatırıma bir müsait kent. Artık, Türk Ticaret Kanunu'na göre yabancıların ülkemizde mülk edinme ve yatırım yapabilme kolaylıkları var. Umarım bu ziyaretler, işbirliğimiz adına önemli kapılar açar. Biz de oda olarak işbirliğinin artırılmasına gereken desteği vereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.

Samsun'u çok beğendiklerini belirten Suudi Arabistan heyeti ise işbirliğini geliştirmek adına çaba göstereceklerini söyledi. Başkan Murzioğlu, daha sonra Suudi heyete anı takdiminde bulundu.

