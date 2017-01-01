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Milli Eğitim Müdürü Cırıt, okulları ziyaret etti

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:26
Milli Eğitim Müdürü Cırıt, okulları ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Cırıt, okulları ziyaret etti

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okul ziyaretlerine devam ediyor.
Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan Melekli Şehit Er Aytekin Arslan ve Atatürk İlkokulunda incelemelerde bulundu.
Eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle sıcak temas içerisinde olmak için okul ziyaretlerinde bulunan Müdür Cırıt, yaptığı ziyarette sınıfları dolaşarak öğrenciler ile sohbet etti. Öğretmenlerle toplantı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, karşılaşılan aksaklıklar, ihtiyaç ve istekleri dinledikten sonra okulların tüm birimlerini gezip incelemelerde bulundu. İdareci ve öğretmenlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
(ET-Y)

10.05.2017 13:36:12 TSI
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