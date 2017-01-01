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ÇEDAŞ, Sivas BİLSEM'e robot yarışmasında sponsor oldu



(Fotoğraflı)



Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen 11. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılacak olan Sivas BİLSEM'e malzeme desteği sağlayarak sponsor oldu.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ eğitim kurumlarının teknolojik ve bilimsel çalışmalarına yönelik desteklerine devam ediyor. ÇEDAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılan Sivas BİLSEM'e robot malzemesi desteği sağlayarak ana sponsor oldu. Konya'da düzenlenecek olan yarışmada Sivas BİLSEM, 6 öğrencinin 4 robot projesiyle derece elde etmek için mücadele edecek.

Yarışma öncesinde ÇEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Kazım Şeker, son hazırlıklarını tamamlayan Sivas BİLSEM öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette yarışma için hazırlanan projeler hakkından öğrencilerden bilgi alan Şeker, şirket olarak bilimsel ve teknolojik faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirterek Konya'da düzenlenecek yarışmada BİLSEM öğrencilerine başarılar diledi.

BİLSEM Müdürü Adem Uzun ise sekiz kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye'den ve 11 ülkeden 2 bin 800'ün üzerinde projenin katılacağını söyledi. ÇEDAŞ'ın eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine gösterdiği duyarlılığa dikkat çeken Uzun,"Teknolojik faaliyetlerin okulumuzda geliştirilmesinde katkıları dolayısıyla özellikle ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

(UY-Y)



10.05.2017 13:36:29 TSI

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