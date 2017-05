YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Neşeli:

- "Engelliler için her gün seferber olunması gerek"



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) -Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, engelli vatandaşların sadece özel gün ve haftalarda hatırlanmaması gerektiğini belirterek onlar için yılın her günü seferber olunması gerektiğini söyledi.

Neşeli 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında engelli vatandaşların ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesinin önemine değinerek engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığın ve hassasiyetin arttırması gerektiğini de dile getirdi.

Engellilere yönelik rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Neşeli, 18 yaş üstü 228 bedensel ve zihinsel engelliye, bakım ve rehabilitasyon merkezi müdürlüğünde psiko-sosyal hizmeti verildiğini açıkladı.

Neşeli Yozgat'ta, ruhsal veya zihinsel engellilerin bakımlarının yapılacağı özel bakım rehabilitasyon merkezi binaları için görüşmelerin de devam ettiğini ifade ederek, İl Müdürlüğü olarak 2007'den itibaren 7 bin 779 kişiye evde bakım hizmeti sunduklarını bu kişilere 2016 yılında 41 milyon 221 bin lira ödeme yapıldığını aktardı.

Engelliler Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli etkinlik planladıklarını hatırlatan Neşeli, İl Müdürlüğü olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

10.05.2017

