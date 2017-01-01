ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençlik Festivali başlıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:33
Gençlik Festivali başlıyor

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Gençlik Festivali başlıyor.
Bu yıl B17 Gençlik Festivali adıyla yapılacak şenlik, 11-13 Mayıs tarihleri arasında Üniversite Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenecek. Pek çok faaliyete ev sahipliği yapacak festivalde 1. gün Kolpa, 2. gün Gökçe, 3. gün ise Zakkum konseri düzenlenecek. Konserlerin yanı sıra çeşitli paneller, konferanslar, radyo yayın programları ile çok sayıda stant, üç gün boyunca merkez kampüsü adeta eğlence merkezine çevirecek.
(İA-MŞ)

10.05.2017 13:40:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Balya' da Bilim Fuarı açıldı
YEREL

BALYA' DA BİLİM FUARI AÇILDI
Ayvalık HEM'in yıl sonu sergisine yoğun ilgi
YEREL

AYVALIK HEM'İN YIL SONU SERGİSİNE YOĞUN İLGİ
Yabancı öğretmenler okullara hayran kaldı
YEREL

YABANCI ÖĞRETMENLER OKULLARA HAYRAN KALDI
Altıeylül'den bahar temizliği
YEREL

ALTIEYLÜL'DEN BAHAR TEMİZLİĞİ
Balıkesir Türk Müziği Korosunun konseri ilgi ile karşılandı
YEREL

BALIKESİR TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNUN KONSERİ İLGİ İLE KARŞILANDI
Burhaniye'de Narkotik Ekipleri sokak satıcılarına savaş açtı
YEREL

BURHANİYE'DE NARKOTİK EKİPLERİ SOKAK SATICILARINA SAVAŞ AÇTI
Kafede yangın paniği
YEREL

KAFEDE YANGIN PANİĞİ
Burhaniye'de çalınan köpek jandarmayı alarma geçirdi
YEREL

BURHANİYE'DE ÇALINAN KÖPEK JANDARMAYI ALARMA GEÇİRDİ
Burhaniye MHP'de Kurt adaylığını açıkladı
YEREL

BURHANİYE MHP'DE KURT ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Balıkesir kan veriyor kampanyası başladı
YEREL

BALIKESİR KAN VERİYOR KAMPANYASI BAŞLADI
İvrindi İmam Hatip mezunları piknikte buluştu
YEREL

İVRİNDİ İMAM HATİP MEZUNLARI PİKNİKTE BULUŞTU
Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne ilgi yüksek
YEREL

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ'NE İLGİ YÜKSEK
Bandırmalı öğrenciler Avrupa'ya gidiyor
YEREL

BANDIRMALI ÖĞRENCİLER AVRUPA'YA GİDİYOR
Ara eleman sıkıntısını yurt dışı ile aşacaklar
YEREL

ARA ELEMAN SIKINTISINI YURT DIŞI İLE AŞACAKLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!