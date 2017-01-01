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Gençlik Festivali başlıyor



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Gençlik Festivali başlıyor.

Bu yıl B17 Gençlik Festivali adıyla yapılacak şenlik, 11-13 Mayıs tarihleri arasında Üniversite Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenecek. Pek çok faaliyete ev sahipliği yapacak festivalde 1. gün Kolpa, 2. gün Gökçe, 3. gün ise Zakkum konseri düzenlenecek. Konserlerin yanı sıra çeşitli paneller, konferanslar, radyo yayın programları ile çok sayıda stant, üç gün boyunca merkez kampüsü adeta eğlence merkezine çevirecek.

(İA-MŞ)



10.05.2017 13:40:55 TSI

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