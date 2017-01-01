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Jandarma vatan için can, millet için kan veriyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:35
Jandarma vatan için can, millet için kan veriyor
Jandarma vatan için can, millet için kan veriyor
- Jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. Yılı etkinlikleri kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli 'Jandarma 178 yıldır vatan için can, millet için kan veriyor' sloganı ile kan bağışında bulundu.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü kutlama hazırlıkları sürürken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı etkinlikler öncesi 'Jandarma 178 yıldır vatan için can, millet için kan veriyor' sloganı ile kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışına Zıpkınlar Komando Tabur Komutanlığı başta olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel ve aileleri de kan bağışında bulundu. İlk etapta yaklaşık 100 ünite kan bağışının yapıldığı Türk Kızılay'ına geçtiğimiz yıl da 177 ünite kan bağışında bulunulmuştu. Kan bağışının devam ettiği Muğla Jandarmasında geçtiğimiz yıl bağışlanan kan bağış ünitesinin üzerinde kan bağışının yapılması hedefleniyor.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 178'inci yılını 14 Haziran 2017 tarihinde kışlada düzenlenecek tören ile kutlayacak. Etkinlikler kapsamında çeşitli halkla ilişkiler ve değişik tanıtım faaliyetleri düzenlenecek. Ayrıca tek seferde en yüksek kan bağışı yapılması nedeniyle Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'a Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Fethi Halepgüler tarafından teşekkür plaketinin verilmesi bekleniyor.
(BT)

10.05.2017 13:44:40 TSI
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