ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelliler Haftası

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:36
Engelliler Haftası
- Mersin Valisi Özdemir Çakacak:
- "Engelli vatandaşlarla ilgili önemli düzenlemeler hayata geçirildi"

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, "Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmak, onlara inanmak, yanlarında yer almak ve teşvik etmek noktasında devlet ve millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirmeye devam etmekteyiz" dedi.
Çakacak, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, devletin, sosyal devlet olmanın vermiş olduğu sorumluluğunun bir gereği olarak tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini herhangi bir engel ile karşılaşmadan kullanabilmeleri, engelli-engelsiz herkesin hayatın tüm alanlarında varlık göstermeleri için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini söyledi.
Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli vatandaşların sosyal ve çalışma hayatının içerisinde yer almalarını sağlama noktasında devletin sergilediği bu yaklaşıma, milletin de gerek birey olarak gerekse sivil toplum kuruluşu çatısı altında bir araya gelerek büyük destek olduğunu kaydeden Çakacak, "Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmak, onlara inanmak, yanlarında yer almak ve teşvik etmek noktasında devlet ve millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirmeye devam etmekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engeller kaldırıldıkça, kendilerine inanılıp fırsat verildikçe spordan sanata, edebiyattan iş hayatına kadar yaşamın tüm alanlarında büyük başarılara imza attıklarına, sergiledikleri azim ve inanç ile de bizlere örnek olduklarına memnuniyetle şahit olmaktayız" diye konuştu.
Mersin Valiliği olarak ildeki diğer tüm dinamiklerle işbirliği içerisinde engelli vatandaşların toplumsal hayata rahatça katılımını sağlayarak Mersin'in engelli dostu bir kent olma konumunu daha da pekiştirdiklerini ifade eden Çakacak, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız tüm çalışmaları asla birer lütuf olarak değil, onların haklarını özgürce kullanmalarını sağlamak ve bu sayede ülke olarak engelli vatandaşlarımızın bilgi ve becerilerinden istifade etmenin bir gereği olarak değerlendirmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Tuna; "Engellilerimizin önündeki engelleri aşmalıyız"
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise hafta dolayısıyla yaptığı açıklamada, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, Toroslar Belediyesi olarak bu bilinç içerisinde çalıştıklarını ve engelli vatandaşların önlerindeki engellerin kaldırılması noktasında zeminler oluşturma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.
Yılın 365 günü engellilerin yanlarında olduklarının altını çizen Tuna, "Engellilerimizin, engelsiz yaşayabilmeleri için toplumun bilinçlenmesi ve toplum hayatına katılmaları sağlanarak, politikalar üretilmesi gerekmektedir. Belediye olarak sağlıklı insanlar için düşündüklerimizin daha fazlasını, engelli insanlarımız için düşünmeye ve onlara sağlıklı zeminler oluşturmaya çalışıyoruz. Engelli insanlarımız, çok hassas insanlardır. O yüzden bizde bu olaya çok hassas bir şekilde yaklaşıyoruz. En büyük engel sevgisizliktir" şeklinde konuştu.
(HSK-Y)

10.05.2017 13:45:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gümrük müşavirleri KDV tebliğinde düzenleme istiyor
YEREL

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ KDV TEBLİĞİNDE DÜZENLEME İSTİYOR
Akdeniz'de asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

AKDENİZ'DE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Eski milletvekili FETÖ'den tutuklandı
YEREL

ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Toros Üniversitesi öğrencilerinden hatıra ormanı
YEREL

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN HATIRA ORMANI
Mersin'de &quot;mutluluk meyvesi&quot; yetiştirilecek
YEREL

MERSİN'DE "MUTLULUK MEYVESİ" YETİŞTİRİLECEK
Yenişehir Hastanesine plaket
YEREL

YENİŞEHİR HASTANESİNE PLAKET
Mersin merkezli terör operasyonu
YEREL

MERSİN MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU
Aliyev Tarsus'ta anıldı
YEREL

ALİYEV TARSUS'TA ANILDI
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ

Mersin'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY'NİN MAHREM YAPILANMASI OPERASYONU
Başkan Kocamaz'dan Tour Of Mersin'e katkı verenlere teşekkür
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ'DAN TOUR OF MERSİN'E KATKI VERENLERE TEŞEKKÜR
MTSO, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü korolar şenliğiyle kutladı
YEREL

MTSO, 9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ'NÜ KOROLAR ŞENLİĞİYLE KUTLADI
Mersin'de rüşvet operasyonu
YEREL

MERSİN'DE RÜŞVET OPERASYONU
Mersin'de okul çevrelerinde asayiş uygulaması
YEREL

MERSİN'DE OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI
Başkan Tarhan, halk gününde Bozön sakinleriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN TARHAN, HALK GÜNÜNDE BOZÖN SAKİNLERİYLE BULUŞTU
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Baghirov Mersin'de
YEREL

AZERBAYCAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BAGHİROV MERSİN'DE
Çocuklara çevre bilinci eğitimi
YEREL

ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ
Büyükelçi Baghirov: &quot;Her zaman Türkiye'nin yanındayız&quot;
YEREL

BÜYÜKELÇİ BAGHİROV: "HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"
Erdemli Belediyesi, yolları parke taşlarla döşüyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ, YOLLARI PARKE TAŞLARLA DÖŞÜYOR
'Sporda Biz Engel Siz Projesi' ilçelere taşındı
YEREL

'SPORDA BİZ ENGEL SİZ PROJESİ' İLÇELERE TAŞINDI
(Özel Haber) Mersin ESOB, Çevre Düzeni Planı'na itiraz etti
YEREL

(ÖZEL HABER) MERSİN ESOB, ÇEVRE DÜZENİ PLANI'NA İTİRAZ ETTİ
Yazar Nihan Kaya öğrencilerle buluştu
YEREL

YAZAR NİHAN KAYA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Akdeniz'de zabıta denetimleri arttı
YEREL

AKDENİZ'DE ZABITA DENETİMLERİ ARTTI
Vali Çakacak, Vakıflar Haftası'nı kutladı
YEREL

VALİ ÇAKACAK, VAKIFLAR HAFTASI'NI KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!