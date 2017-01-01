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Engelliler Haftası

- Mersin Valisi Özdemir Çakacak:

- "Engelli vatandaşlarla ilgili önemli düzenlemeler hayata geçirildi"



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, "Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmak, onlara inanmak, yanlarında yer almak ve teşvik etmek noktasında devlet ve millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirmeye devam etmekteyiz" dedi.

Çakacak, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, devletin, sosyal devlet olmanın vermiş olduğu sorumluluğunun bir gereği olarak tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini herhangi bir engel ile karşılaşmadan kullanabilmeleri, engelli-engelsiz herkesin hayatın tüm alanlarında varlık göstermeleri için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli vatandaşların sosyal ve çalışma hayatının içerisinde yer almalarını sağlama noktasında devletin sergilediği bu yaklaşıma, milletin de gerek birey olarak gerekse sivil toplum kuruluşu çatısı altında bir araya gelerek büyük destek olduğunu kaydeden Çakacak, "Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmak, onlara inanmak, yanlarında yer almak ve teşvik etmek noktasında devlet ve millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirmeye devam etmekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engeller kaldırıldıkça, kendilerine inanılıp fırsat verildikçe spordan sanata, edebiyattan iş hayatına kadar yaşamın tüm alanlarında büyük başarılara imza attıklarına, sergiledikleri azim ve inanç ile de bizlere örnek olduklarına memnuniyetle şahit olmaktayız" diye konuştu.

Mersin Valiliği olarak ildeki diğer tüm dinamiklerle işbirliği içerisinde engelli vatandaşların toplumsal hayata rahatça katılımını sağlayarak Mersin'in engelli dostu bir kent olma konumunu daha da pekiştirdiklerini ifade eden Çakacak, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız tüm çalışmaları asla birer lütuf olarak değil, onların haklarını özgürce kullanmalarını sağlamak ve bu sayede ülke olarak engelli vatandaşlarımızın bilgi ve becerilerinden istifade etmenin bir gereği olarak değerlendirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Tuna; "Engellilerimizin önündeki engelleri aşmalıyız"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise hafta dolayısıyla yaptığı açıklamada, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, Toroslar Belediyesi olarak bu bilinç içerisinde çalıştıklarını ve engelli vatandaşların önlerindeki engellerin kaldırılması noktasında zeminler oluşturma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Yılın 365 günü engellilerin yanlarında olduklarının altını çizen Tuna, "Engellilerimizin, engelsiz yaşayabilmeleri için toplumun bilinçlenmesi ve toplum hayatına katılmaları sağlanarak, politikalar üretilmesi gerekmektedir. Belediye olarak sağlıklı insanlar için düşündüklerimizin daha fazlasını, engelli insanlarımız için düşünmeye ve onlara sağlıklı zeminler oluşturmaya çalışıyoruz. Engelli insanlarımız, çok hassas insanlardır. O yüzden bizde bu olaya çok hassas bir şekilde yaklaşıyoruz. En büyük engel sevgisizliktir" şeklinde konuştu.

(HSK-Y)



10.05.2017 13:45:09 TSI

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