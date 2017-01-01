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Başkan Akın'dan Rektör Uzun'a tebrik ziyareti



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Akın, "Bartın Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalar şehrimize değer katmakta, gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda yeni Rektörümüz ile birlikte uyum içerisinde çalışarak, üzerimize düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine getireceğiz. Üniversitemizin Rektörü Uzun'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Rektör Uzun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bartın Üniversitesi bulunduğu konum itibariyle şehrimizin önemli bir markası durumundadır. Üniversite olarak işbirliği içerinde Bartın ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için gayret göstereceğiz. Hedefleri olan bir ülkenin mensupları olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmek için çabalayacağız." diye konuştu.

(AY-RFK-Y)



10.05.2017 13:46:47 TSI

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