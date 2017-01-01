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Fatsa'da bilim fuarı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:39
Fatsa'da bilim fuarı
Fatsa'da bilim fuarı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında hazırladıkları 20 projeyi görücüye çıkardı.
Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Sadık Akkiraz, "20 projeye ile öğrencilerimiz sergilerini açtılar. 47 öğrenci ve 12 danışman öğretmenin görev aldığı projeleri sergilenecek. Öğrencilerimiz gerçekten önemli projeleri yaratmışlar. Bunların olması bizler için sevindiricidir" dedi.
İkinci konuşmayı ise Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi. Atinkaya, "Projelerin amacı öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleridir. Bu kapsamda Fatsa ilçemizde her okulda bilim fuarları gerçekleşiyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başarılı bir şekilde bu sergilerde kendilerini gösteriyorlar" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 20 projenin yer aldığı fuarın açılışı gerçekleşti.
Bilim fuarının açılışına ayrıca Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
(AA-SLH-Y)

10.05.2017 13:48:48 TSI
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