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Bartın'da taşıt sayısı 48 bin 467'ye yükseldi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:41
Bartın'da taşıt sayısı 48 bin 467'ye yükseldi
Bartın'da taşıt sayısı 48 bin 467'ye yükseldi

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Bartın'da ki araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 48 bin 467'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı istatistiklerini açıkladı. Kurumun açıkladığı rakamlara göre Bartın'da ki araç sayısı 48 bin 467'ye yükseldi. Kurumun faaliyet bölgesinde bulunan Karabük'teki araç sayısı da 64 biğn 340'a yükselirken, Zonguldak'ta ise araç sayısı 147 bin 538'e ulaştı. Ülke genelinde ise araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 21 milyon 362 bin 512 oldu. Trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 362 bin 512 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
(AY-İÇ)

10.05.2017 13:50:43 TSI
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