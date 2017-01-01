YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bartın'da taşıt sayısı 48 bin 467'ye yükseldi

Bartın'da taşıt sayısı 48 bin 467'ye yükseldi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Bartın'da ki araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 48 bin 467'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı istatistiklerini açıkladı. Kurumun açıkladığı rakamlara göre Bartın'da ki araç sayısı 48 bin 467'ye yükseldi. Kurumun faaliyet bölgesinde bulunan Karabük'teki araç sayısı da 64 biğn 340'a yükselirken, Zonguldak'ta ise araç sayısı 147 bin 538'e ulaştı. Ülke genelinde ise araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 21 milyon 362 bin 512 oldu. Trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 362 bin 512 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

(AY-İÇ)



10.05.2017 13:50:43 TSI

NNNN

