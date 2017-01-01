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Rektör Özer'den düzenleme kuruluna teşekkür



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Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mamhut Özer, IV. Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı düzenleme kuruluna teşekkür etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 126 projenin değerlendirildiği Farabi IV. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı düzenleme kurulunu makamında kabul etti.

Ziyarete BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve IV. Farabi Ar-Ge Ve İnovasyon Proje Pazarı Düzenleme Kurulu üyeleri katıldı. IV. Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nın her geçen gün daha fazla katılımla gerçekleşen büyük bir etkinliğe dönüştüğünü belirten Rektör Özer şunları söyledi:

"Farabi IV. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı organizasyonu Bülent Ecevit Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz en büyük organizasyonlardan birisi. Zonguldak ili ve dışından çok sayıda proje bu organizasyona katıldı. Her geçen gün katılımcı sayısı arttığı gibi il dışından katılımda artmaktadır. Bu sene 196 proje başvurusu oldu. Bu başvuruların 128'i yani %65'i il dışından yapılan başvurulardır. Bu da Proje pazarımızın ulusal ölçekte tanınırlığı ve güvenilirliğinin arttığının en önemli göstergesidir. Böyle başarılı bir organizasyonda gösterdiğiniz çabadan dolayı düzenleme kurulumuzun bütün üyelerini kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum."

(OA-OA-Y)



10.05.2017 13:53:06 TSI

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