KAYSERİ (İHA) - Missouri University of Science and Technology ve Worchester Polytechnic Institute İle Çok Yönlü İşbirliği Anlaşması yapıldı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile ABD Missouri University of Science and Technology ve Worchester Polytechnic Institute üniversiteleri arasında çok yönlü işbirliği anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında tasarım merkezi işbirliği, ortak programlar açılması, akademisyen ve öğrenci değişimi yer alıyor.

Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek iki üniversiteyi ziyaret etti.

Akademisyen ve öğrenci değişimi ile üniversiteler arası işbirliği görüşmeleri için Missouri University of Science and Technology ve Worchester Polytechnic Institute'u ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, her iki kurumun yöneticileriyle görüştü.

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Missouri University of Science and Technology ile AGÜ arasında çok yönlü bir işbirliği anlaşmasına imza atıldığını belirterek, yapılan anlaşma kapsamında tasarım merkezi işbirliği, ortak programlar açılması, akademisyen ve öğrenci değişiminin yer alacağını söyledi.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, bu anlaşmanın ilk adımı olarak Missouri S&T ile uzaktan eğitim çalışmalarının başlatılacağını ve birlikte ortak dersler verileceğini de kaydetti.

ABD temaslarının ikinci durağında ise Worcester Polytechnic Institute yetkilileri ile görüşen Prof. Dr. Sabuncuoğlu, iki üniversite arasında proje tabanlı dersler üzerinde işbirliği yapılmasının kararlaştırıldığını, bunun yanısıra her iki üniversitenin akademisyenlerinin bilgi ve deneyim alışverişinde bulunacağını da ifade etti.

10.05.2017

