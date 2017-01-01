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Başkan Yılmaz'ı duygulandıran ziyaret

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:46
Başkan Yılmaz'ı duygulandıran ziyaret
Başkan Yılmaz'ı duygulandıran ziyaret
- Başkan Yılmaz: "Unutmadığım anılarım karayolları dönemlerimde oldu"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal'ı ağırladı.
Bir dizi programlara katılmak üzere Samsun'a gelen Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti.
Geçmişte Karayolları Bölge Müdürü olduğu dönemleri hatırlayarak duygulanan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Çalışma hayatımın tamamını Karayollarında geçirdim. Seçimlere girmek için yıllarımı verdiğim Karayolları Bölge Müdürlüğü görevinden istifa ederek 1999 yılında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Belediye başkanlığı dönemime kadar İstanbul, Ankara, Samsun ve Van'da çalıştım. Geçtiğimiz aylarda bir ziyaret için Van'a gitmiştim. Burada tüm anılarım canlandı gözümde. Hiç unutamadığım anılarım Karayollarında çalıştığım dönemlerdeydi. Karayolculuk gerçekten çok emek gerektiren bir meslektir. Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye'nin tüm yol ağını kaliteli bir şekilde yapıyor ve korunmasını sağlıyor. Son yıllarda yapılan ciddi atılımlarla ülkemizde huzurlu ve rahat ulaşımın sağlanmasında en büyük rol Karayolları çalışanlarındadır" dedi.
Ziyaret karşılıklı sohbet ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
(SAM-SLH-Y)

10.05.2017 13:53:44 TSI
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