YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yılmaz'ı duygulandıran ziyaret

Başkan Yılmaz'ı duygulandıran ziyaret

- Başkan Yılmaz: "Unutmadığım anılarım karayolları dönemlerimde oldu"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal'ı ağırladı.

Bir dizi programlara katılmak üzere Samsun'a gelen Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti.

Geçmişte Karayolları Bölge Müdürü olduğu dönemleri hatırlayarak duygulanan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Çalışma hayatımın tamamını Karayollarında geçirdim. Seçimlere girmek için yıllarımı verdiğim Karayolları Bölge Müdürlüğü görevinden istifa ederek 1999 yılında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Belediye başkanlığı dönemime kadar İstanbul, Ankara, Samsun ve Van'da çalıştım. Geçtiğimiz aylarda bir ziyaret için Van'a gitmiştim. Burada tüm anılarım canlandı gözümde. Hiç unutamadığım anılarım Karayollarında çalıştığım dönemlerdeydi. Karayolculuk gerçekten çok emek gerektiren bir meslektir. Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye'nin tüm yol ağını kaliteli bir şekilde yapıyor ve korunmasını sağlıyor. Son yıllarda yapılan ciddi atılımlarla ülkemizde huzurlu ve rahat ulaşımın sağlanmasında en büyük rol Karayolları çalışanlarındadır" dedi.

Ziyaret karşılıklı sohbet ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

(SAM-SLH-Y)



10.05.2017 13:53:44 TSI

NNNN

