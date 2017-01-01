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Huzurevi sakinleri 'Bocce' turnuvasında buluştu



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Huzurevleri arasında düzenlenen Bocce Liginde konuk ettiği Samsun Huzurevinin 12-0 yendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği, '65 Yaş Üstü Profesyonel Yetişkin Gençler Bocce Ligi' kapsamında Niğde Huzurevi sakinleri, Samsun Huzurevi Sakinlerini konuk etti. Niğde rakibini 12-0 yenerek, lige iyi bir başlangıç yaptı. Bor Kaymakam Vekili Ercan Kayabaşı: "Bu organizasyon 45 ilde 78 tane huzur evimizin ve 700'ü aşkın huzur evi sakininin katılımıyla gerçekleştirilen bir organizasyon. Yaşlılarımızın mutluluk seviyelerini yükseltmek motivasyon seviyesini yükseltmek sporla iç içe olarak bir nebzede olsa psikolojilerini daha iyi hale getirmek amacıyla düzenlenen bir turnuva. Bizim huzur evimiz güzel bir galibiyet aldı. Kazanmakta var kaybetmekte ama biz bu turnuvaları kaybedeni olmayan turnuvalar olarak görüyoruz. Her iki tarafında kazandığı mutlu olduğu bir turnuva." dedi.

(YE-AÖ-Y)



10.05.2017 13:55:53 TSI

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