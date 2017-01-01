Niğde'de engelliler haftası nedeniyle yürüyüş düzenlendi
(Fotoğraflı)
Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Niğde Sakatlar Derneği tarafından 'Farkındalık Yürüyüşü' düzenledi.
İmam Hatip Meydan'ında toplanan engelli vatandaşlar kortej eşliğinde Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen törene engelliler ve vatandaşlar katıldı. Niğde Sakatlar Derneği ve Rehabilitasyon merkezleri öğrencilerinin hazırladığı çeşitli gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
(YE-AÖ-Y)
10.05.2017 13:56:14 TSI
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