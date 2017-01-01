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Geleceğin keman virtüözleri büyükşehirde yetişiyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler kültürel ve sosyal anlamda kendilerini hayata hazırlıyorlar. Birçok branşın yanı sıra keman dersi de alan öğrenciler geleceğin keman virtüözü olmak için çalışıyorlar.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 18 öğrenci geleceğin sanatçısı olmak ve müziğe olan ilgilerini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla keman dersi alıyor. Merkez Sorumlusu Sermin Kesmen ve Keman Öğretmeni Dinara Taşkın, öğrencileri ile yakından ilgilenerek onları bilgili ve birikimli bir şekilde hayata hazırlıyor. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri hayata hazırlayan önemli bir adım olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "İl genelinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimizde birçok branşımızda yüzlerce öğrencimiz eğitim görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, eğitime çok önem veriyor. Bu eğitimler kültürel ve sosyal anlamda kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda da veriliyor. Öğrencilerimizin yüzlerinin gülüyor olması verdiğimiz eğitimlerin de faydalı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

(SC-Y)



10.05.2017 13:56:44 TSI

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