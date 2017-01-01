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Bankalardaki mevduatın yatırıma dönüşmesi bekleniyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:49
Bankalardaki mevduatın yatırıma dönüşmesi bekleniyor
Bankalardaki mevduatın yatırıma dönüşmesi bekleniyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Bankalardaki mevduatı geçen yılın Mart Ayı sonuna göre en fazla artış gösteren Adıyaman'da bu mevduatın yatırıma dönüşmesi bekleniyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Mart 2016-Mart 2017 dönemleri kıyaslandığında kentler arasında mevduatını en fazla artıran yüzde 72,7 ile Adıyaman oldu. İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, Adıyaman'da 3 ayrı yatırım teşviki uygulandığını ve bu bankalardaki mevduatların yatırıma dönüşmesini beklediklerini dile getirdi.
Bankalarda ki mevduat artışının bir çok sebebinin olabileceğini ancak kendilerini ilgilendiren kısmın yatırım olduğunu belirten Emin Yücekaya, "Adıyaman banka mevduatındaki artış itibariyle ilk sırada yer alıyor. Bunun bir çok neden olabilir ama bunlardan bizi ilgilendiren en önemli kısım teşvik paketleridir. Adıyaman bu yıl 3 ayrı teşvikten faydalanıyor. Bunlardan birisi Cazibe Merkezleri Programıdır. Cazibe Merkezi Programına 150'nin üzerinde büyük proje başvurusu var. Bunun sonuçlarının Kalkınma Bankası tarafından açıklanması durumunda, o kapsamda yatırım yapacak olan yatırımcı bankada ki mevduatını yatırıma dönüştürecektir. İkincisi Cazibe Merkezinden yararlanmasa bile oraya yaptığı yatırım başvurusu değerlendirilmeyen kişiler 6. Bölge teşvikinden yararlanmak için mevduatlarını yatırıma dönüştürecektir. Üçüncü teşvik paketi de ise bu sene için 'artı istihdam'dır. 'Artı istihdam' 2016 istihdamının üzerine işletmelerin yapacakları ilave istihdamın tüm vergi ve SGK yükü devlet tarafından karşılanmaktadır. Yakın gelecekte bu mevduatın yatırıma dönüşeceğini ve istihdam alanında hem üretim alanında gözle görülür artışın yaşanacağını bekliyoruz. 1 Ocak-7 Mayıs döneminde artı istihdam kapsamında 4 bin 382 artı istihdam var. Adıyaman'da toplam sanayi istihdamı 12 bin 500 civarında olduğu düşünüldüğünde oldukça yüksek bir rakamdır" dedi.
(AHM)

10.05.2017 13:58:45 TSI
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