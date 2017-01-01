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Yunanistan Drag Şampiyonasına Manisa damgası

- Manisalı drag yarışçısı Kamil Kırbaş Yunanistan Drag Şampiyonası Street2 sınıfında birinci oldu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Türkiye'de drag sınıfında birçok şampiyonluğa imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Kamil Kırbaş, Yunanistan Drag Şampiyonası'nda fırtına gibi esti. Yeşil-beyazlı sporcu, zorlu rakiplerini geride bırakarak Street2 sınıfında birinci olmayı başardı.

Balkan Avrupa Pist ve Yunanistan Drag Şampiyonası Yunanistan'ın Serez ve Atina şehirlerinde düzenlendi. Serez şehrinde yapılan Balkan Avrupa Pist Şampiyonası'na Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan'dan 93 sporcu katıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Kamil Kırbaş adeta fırtına gibi eserek zorlu rakiplerini geride bıraktı. Kırbaş, Kopaida Havalimanında yapılan drag şampiyonasında Street2 sınıfında birinci olarak 2017 sezonuna iyi başladı.

(SC-Y)



10.05.2017 14:01:10 TSI

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