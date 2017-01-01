ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunanistan Drag Şampiyonasına Manisa damgası

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:52
Yunanistan Drag Şampiyonasına Manisa damgası
Yunanistan Drag Şampiyonasına Manisa damgası
- Manisalı drag yarışçısı Kamil Kırbaş Yunanistan Drag Şampiyonası Street2 sınıfında birinci oldu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türkiye'de drag sınıfında birçok şampiyonluğa imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Kamil Kırbaş, Yunanistan Drag Şampiyonası'nda fırtına gibi esti. Yeşil-beyazlı sporcu, zorlu rakiplerini geride bırakarak Street2 sınıfında birinci olmayı başardı.
Balkan Avrupa Pist ve Yunanistan Drag Şampiyonası Yunanistan'ın Serez ve Atina şehirlerinde düzenlendi. Serez şehrinde yapılan Balkan Avrupa Pist Şampiyonası'na Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan'dan 93 sporcu katıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Kamil Kırbaş adeta fırtına gibi eserek zorlu rakiplerini geride bıraktı. Kırbaş, Kopaida Havalimanında yapılan drag şampiyonasında Street2 sınıfında birinci olarak 2017 sezonuna iyi başladı.
(SC-Y)

10.05.2017 14:01:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Kayda: &quot;Engelli vatandaşlarımızın farkındayız ve yanındayız&quot;
YEREL

BAŞKAN KAYDA: "ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN FARKINDAYIZ VE YANINDAYIZ"
Geleceğin keman virtüözleri büyükşehirde yetişiyor
YEREL

GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ BÜYÜKŞEHİRDE YETİŞİYOR
Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi açıldı
YEREL

SARUHANLI ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AÇILDI
Şehit ailesinin acısına ortak oldular
YEREL

ŞEHİT AİLESİNİN ACISINA ORTAK OLDULAR
Saruhan'dan Rumeli'ye gönül köprüleri
YEREL

SARUHAN'DAN RUMELİ'YE GÖNÜL KÖPRÜLERİ
Başkan Çerçi'den 'paylaştırma' eleştirisi
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ'DEN 'PAYLAŞTIRMA' ELEŞTİRİSİ
MASKİ, 30 büyükşehir arasında lider
YEREL

MASKİ, 30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA LİDER
Manisa'nın trafiği rahatlayacak
YEREL

MANİSA'NIN TRAFİĞİ RAHATLAYACAK
Yuvaları yıkılan kırlangıçlara yoğurt kabından yuva
YEREL

YUVALARI YIKILAN KIRLANGIÇLARA YOĞURT KABINDAN YUVA
Manisa'da lodos
YEREL

MANİSA'DA LODOS
'Matruşka oyun içinde oyun' büyük beğeni topladı
YEREL

'MATRUŞKA OYUN İÇİNDE OYUN' BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Başkan Kayda: &quot;Salihli önümüzdeki kış üşümeyecek&quot;
YEREL

BAŞKAN KAYDA: "SALİHLİ ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ ÜŞÜMEYECEK"
Mezarlıklarda yoğun çalışma
YEREL

MEZARLIKLARDA YOĞUN ÇALIŞMA
Tarım arazilerinin can suyuna MASKİ desteği
YEREL

TARIM ARAZİLERİNİN CAN SUYUNA MASKİ DESTEĞİ
Zabıtadan temizlik operasyonu
YEREL

ZABITADAN TEMİZLİK OPERASYONU
Hafriyat ve molozlar tehlike oluşturmuyor
YEREL

HAFRİYAT VE MOLOZLAR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR
Yunusemre U-14 takımı da Türkiye Şampiyonasına gidecek
YEREL

YUNUSEMRE U-14 TAKIMI DA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA GİDECEK
Hem eğlendiler hem de tasarrufu öğrendiler
YEREL

HEM EĞLENDİLER HEM DE TASARRUFU ÖĞRENDİLER
Şehzadeler'in enerjisi güneşten
YEREL

ŞEHZADELER'İN ENERJİSİ GÜNEŞTEN
Selendi'ye 35 kilometrelik kanalizasyon hattı
YEREL

SELENDİ'YE 35 KİLOMETRELİK KANALİZASYON HATTI
Büyükşehir'den eşya desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN EŞYA DESTEĞİ
Engelsiz bir Şehzadeler için çalışıyorlar
YEREL

ENGELSİZ BİR ŞEHZADELER İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Yunuskent'in 2. etap ihalesi İstanbul'da yapıldı
YEREL

YUNUSKENT'İN 2. ETAP İHALESİ İSTANBUL'DA YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!