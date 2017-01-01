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Yeni Yıldırım göz kamaştırıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:53
Yeni Yıldırım göz kamaştırıyor
Yeni Yıldırım göz kamaştırıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, parke, bordür, engelli taşı ve kauçuk zemin çalışmalarına devam ediyor.
Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki parke, bordür ve yol genişletme çalışmalarıyla ilçeye modern bir görünüm kazandırıyor. İlçedeki yoğun yaya trafiğinin olduğu cadde ve sokaklar başta olmak üzere kaldırımların bakım ve onarımlarını yapan Yıldırım Belediyesi, bugüne kadar 78 bin 600 metrekare parke taşı, 59 bin 177 metre bordür, 7 bin 398 metre engelli taşı ve bin 785 metrekare kauçuk zemin döşedi.
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Cadde ve sokaklardaki eksiklikleri tespit ederek planlanan programlar dahilinde iyileştirmeler yapıyoruz. Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkartıyoruz" dedi.
Belediye bünyesinde bulunan Beton Parke ve Bordür Üretim Merkezi'nin yapılan alt yapı çalışmalarındaki önemini de aktaran Başkan Edebali, "Tam otomatik toplama robotu, beton plak üretim makinesi, çimento helezonu ve tartım sistemi, kum tankları, 10 adet kalıp ve 2 adet beton mikseri ile üretim yapan tesisimiz sayesinde kendi kendine yetebilen bir kurum haline geldik. Yıldırım'ı yaşanabilir şehir haline getirmek için 7/24 çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(MŞ)

10.05.2017 14:02:26 TSI
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