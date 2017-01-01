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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda S.S (30), A.N (25) ve M.G (23) yakalandı. Şahısların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; aracında satışa hazır vaziyette 11 fişek halinde daralı ağırlığı 14.35 gram ve kilitli poşet içerisinde 12.70 gram gelen metamfetamin maddesi, 2,25 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 tabanca ve bu tabancaya ait 20 adet fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek, şahısların üzerinde yapılan aramada ise S.S'den 1.30 gram, A.N'den 1,05 gram ve M.G'den ise 1.65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(TB-AÖ-Y)



10.05.2017 14:07:05 TSI

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