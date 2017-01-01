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Plajlar yaza hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından plaj ve sahiller yaza hazırlanıyor.

Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü kıyı ve plaj temizlik ekipleri, özellikle halk plajlarında kış aylarında oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmaya başladı. Orhangazi Çamlık, Gemlik Kumla, Kumsaz, Gemsaz, Mudanya Merkez, Eşkel, Eğerce, Mesudiye, Karacabey Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu halk plajlarında kış etkisi ile oluşan atıklar temizlenirken, yabani otlar biçilerek tesviye ediliyor.

Yine hava şartlarının olumsuz etkileri ile sahilde kum eksilmesine bağlı olarak yaşanan bozulmalar da ekipler tarafından onarılıyor. Çalışmalar kapsamında valilikten alınan izinle birlikte geçen yıl olduğu gibi Mudanya ve Gemlik halk plajlarına kum nakil çalışmaları başladı. Kumla plajından başlayan kum nakil çalışmaları Narlı, Kurşunlu ve Mudanya plajlarında sürecek ve deniz sezonu açıldığında bütün plajlar eksiksiz olarak hizmete sunulacak. Halk plajlarında çakıl, taş, ambalaj atıkları, sigara izmariti gibi atıkların toplanmasına yönelik 3 adet kum eleme aracıyla temizlik ve kum eleme çalışmaları da başlatıldı.

(MŞ)



10.05.2017 14:06:02 TSI

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