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Fotoğraf sanatçıları, İznik'in güzelliklerini geleceğe taşıdı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:01
Fotoğraf sanatçıları, İznik'in güzelliklerini geleceğe taşıdı
Fotoğraf sanatçıları, İznik'in güzelliklerini geleceğe taşıdı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da, 'İznikli Gözüyle İznik' adlı fotoğraf sergisi, 1. Murat Hamamı Kültür Merkezi'nde açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan özel serginin açılışı, renkli görüntülere sahne oldu. İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan'ın himayesinde İznik Belediyesi'nin de desteğiyle tertiplenen 'İznikli Gözüyle İznik' adlı fotoğraf sergisinin açılışı, 1. Murat Hamamı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ile İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da katıldı. İznik Fotoğraf Derneği üyelerinden 20 fotoğraf sanatçısının İznik ve mahallerinde çektiği 58 adet İznik fotoğrafı, 1 ay boyunca sanatseverler tarafından görülebilecek.
Kaymakam Pehlivan, İznik'in fotoğrafçılar için zenginlik olduğuna ve fotoğraf sanatının önemine işaret etti.
(MŞ)

10.05.2017 14:10:21 TSI
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