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DOGEZ'in demir atlılar grubu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Doğa Gezginleri (DOGEZ) ATV'lerle doğanın keyfini sürdü.

Eskişehir ve çevre illerde doğa turlarına devam eden DOGEZ üyeleri, bu sefer ATV motorlarıyla keyifli anlar yaşadı. Doğa ile iç içe olarak, insanları da bu güzellikleri görmeleri için teşvik eden gezginler, ufak tefek aksaklıklara rağmen turlarını başarıyla tamamladılar. Grup Başkanı Süleyman Yaldız, yaptığı açıklamada, "Bu sefer çok uzun ve zorlu bir etaptı. Başlangıç Bozdağ köyünden oldu. Sonra sırayla Avlakkaya Kanyonu, Bozaniç Yaylası, Bozaniç Köyü, Sakarı ılıca Köyü, Sakarı Ilıca Hamamlarını gezme fırsatımız oldu. Ufak tefek aksaklıklar oldu, önümüze çıkan domuz sürüleri bize biraz zorluk yaşattı. Ama tecrübeli ekibimiz hepsinin üstesinden geldi. Bu arada bugün geziye katılan genç bayan pilotumuz Yağmur Yaldız'ı performansından dolayı tebrik ederim. Bugünkü safari gezimizi tek kelime ile anlatmak gerekirse muhteşemdi. ATV pilotlarımız Talat Yaldız, Zafer Yenilmez, Serkan Dişören, Mehmet Altınok, Fazlı Kılıç ve bayan pilotumuz Yağmur Yaldız'a, DOGEZ lideri ve şahsım adına, emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

(MSY-MET-Y)



10.05.2017 14:11:42 TSI

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