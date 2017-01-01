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Kitap Fuarında Anneler Günü'ne de yer verilecek



KOCAELİ (İHA) - 9. Kitap Fuarında 14 Mayıs Pazar Anneler Günü, Prof. Dr. Karatay tarafından ''Canan Karatay ile Anne ve Çocuk Beslenmeleri'' konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında anneler de unutulmadı. Bu yıl Anneler Günü programı 14 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te ''Canan Karatay ile Anne ve Çocuk Beslenmeleri'' konulu söyleşi ile gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılacak annelere ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından seslendirilen ve annelere özel olarak hazırlanan Ninni CD'si hediye edilecek.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da etkinliğe katılarak, Prof. Dr. Karatay ile birlikte kadınlara karanfil ve Karatay kitapları hediye edecek.

Hatice Kübra Tongar da, ''Bağırmayan Anneler'' söyleşisiyle 19 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Kılavuz Gençlik alanında bayanlarla bir araya gelecek.

(RFK-Y)



10.05.2017 14:13:20 TSI

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