ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Kayda: "Engelli vatandaşlarımızın farkındayız ve yanındayız"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:05
Başkan Kayda: "Engelli vatandaşlarımızın farkındayız ve yanındayız"
Başkan Kayda: "Engelli vatandaşlarımızın farkındayız ve yanındayız"

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Salihli Belediyesi olarak bütün engelleri kaldırmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Kayda, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu hafta engelli vatandaşlarımızın sorunlarının toplumun her kesimi tarafından görülmesi gereken bir farkındalık haftasıdır. Yaşayan her insan bir engelli adayıdır. Bu anlamda hepimizin engelli vatandaşlarımıza duyarlılıkla yaklaşması gerekir. Biz engelli vatandaşlarımızın farkındayız, yanındayız. Sosyal hayatın en önemli gereklerinden biri de herkese göre yaşam alanlarının oluşturulmasıdır. Yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, engellilerimiz için yaşamın her anını ve her alanını ulaşılabilir kılmak için Salihli Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu haftanın önemine binaen engelli vatandaşlarımızı yok saymadığımızı, ortak yaşamın bütününde onların farkında olduğumuzu belirtmek isterim. Engelli vatandaşlarımıza belediyemizin tüm birimlerinde her türlü kolaylığı sağlıyor; onların sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda atılması gereken adımları atıyoruz. İlçemizdeki iki engelli derneğinin hizmet alanlarıyla ilgili meclisimizde aldığımız kararlar doğrultusunda destek olduk. Yine engelli vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda Belediye binası karşısında ve Mehmetçik Parkında engelli tuvaletleri inşa ettik. Kaldırımlardaki engelli geçişlerinin düzenlemelerini yapıyoruz. Üç adet engelli aracı şarj istasyonunu da şehrin muhtelif yerlerine koyarak bu hafta içinde hizmete sunacağız. Salihli Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmaya kararlıyız. Salihli hepimizin. Birlikte yaşadığımız engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümünde bu haftanın vesile olmasını diliyor, hepimizin her an engelli bireyler olabileceği düşüncesini vurgulayarak bütün engelli kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum."
(BA-ÖND-Y)

10.05.2017 14:13:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Turgutlu Belediyesi vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor
YEREL

TURGUTLU BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR
Kadınlar istedi bisiklet sürme kursu açıldı
YEREL

KADINLAR İSTEDİ BİSİKLET SÜRME KURSU AÇILDI

Kendi çiçeklerini yetiştirip ilçeyi renklendiriyorlar
YEREL

KENDİ ÇİÇEKLERİNİ YETİŞTİRİP İLÇEYİ RENKLENDİRİYORLAR
Sarıgöl'de jandarmadan trafik eğitimi
YEREL

SARIGÖL'DE JANDARMADAN TRAFİK EĞİTİMİ
Özel çocuklardan özel gösteri
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLARDAN ÖZEL GÖSTERİ
Kulalılar sağlık için yürüdü
YEREL

KULALILAR SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ
Kula'da Engelliler Haftası kutlamaları
YEREL

KULA'DA ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMALARI
Manisa'ya değer katacak projeler hızlanacak
YEREL

MANİSA'YA DEĞER KATACAK PROJELER HIZLANACAK
Sanayi esnafı sağlıklı altyapıya kavuşacak
YEREL

SANAYİ ESNAFI SAĞLIKLI ALTYAPIYA KAVUŞACAK
MASKİ, Çepnibektaş'ı baştan aşağıya yenileyecek
YEREL

MASKİ, ÇEPNİBEKTAŞ'I BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLEYECEK
Turgut Özal Mahallesi çevre ve görüntü kirliliğinden kurtuluyor
YEREL

TURGUT ÖZAL MAHALLESİ ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN KURTULUYOR
Direklerarası seyirci ödülleri Manisa'da sahiplerini buldu
YEREL

DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİ MANİSA'DA SAHİPLERİNİ BULDU
Yunanistan Drag Şampiyonasına Manisa damgası
YEREL

YUNANİSTAN DRAG ŞAMPİYONASINA MANİSA DAMGASI
Geleceğin keman virtüözleri büyükşehirde yetişiyor
YEREL

GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ BÜYÜKŞEHİRDE YETİŞİYOR
Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi açıldı
YEREL

SARUHANLI ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AÇILDI
Şehit ailesinin acısına ortak oldular
YEREL

ŞEHİT AİLESİNİN ACISINA ORTAK OLDULAR
Saruhan'dan Rumeli'ye gönül köprüleri
YEREL

SARUHAN'DAN RUMELİ'YE GÖNÜL KÖPRÜLERİ
Başkan Çerçi'den 'paylaştırma' eleştirisi
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ'DEN 'PAYLAŞTIRMA' ELEŞTİRİSİ
MASKİ, 30 büyükşehir arasında lider
YEREL

MASKİ, 30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA LİDER
Manisa'nın trafiği rahatlayacak
YEREL

MANİSA'NIN TRAFİĞİ RAHATLAYACAK
Yuvaları yıkılan kırlangıçlara yoğurt kabından yuva
YEREL

YUVALARI YIKILAN KIRLANGIÇLARA YOĞURT KABINDAN YUVA
Manisa'da lodos
YEREL

MANİSA'DA LODOS
'Matruşka oyun içinde oyun' büyük beğeni topladı
YEREL

'MATRUŞKA OYUN İÇİNDE OYUN' BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Başkan Kayda: &quot;Salihli önümüzdeki kış üşümeyecek&quot;
YEREL

BAŞKAN KAYDA: "SALİHLİ ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ ÜŞÜMEYECEK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!