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Tarihçi Talha Uğurluel Gebzeli sevenleriyle buluştu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Tarihçi Talha Uğurluel "Fatih ve Fetih" konulu konferansıyla Gebzeliler ile bir araya geldi.

Gebze Belediyesi ve Gebze İlim Yayma Cemiyeti ortaklığında, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen konferansa Belediye Meclis Üyeleri, Gebze İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sedat Çelik ve Gebzeliler katıldı.

Programın başında kısa bir selamlama konuşması yapan Şube Başkanı Çelik, dernek faaliyetleri hakkında konuklara bilgi verdi. Tarihçi Talha Uğurluel, Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethinin bilinmeyen yönlerini ve yaşanan süreçte meydana gelen olayları Gebzelilerle paylaştı.

Gebze Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri 13 Mayıs Cumartesi günü GESMEK Korosu Türk Sanat Müziği Konseri ile devam edecek. Saat 18:00'de kültür merkezi salonunda gerçekleşecek olan konsere tüm Gebzeliler davet edildi.

(RFK-Y)



10.05.2017 14:13:53 TSI

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