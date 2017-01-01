ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Zolan'dan Başsavcı kazasıyla ilgili taziye mesajı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:06
Başkan Zolan'dan Başsavcı kazasıyla ilgili taziye mesajı
Başkan Zolan'dan Başsavcı kazasıyla ilgili taziye mesajı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, trafik kazasında şehit düşen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli için taziye mesajı yayımladı. Zolan, Türkiye'nin yeri doldurulamaz bir devlet adamını kaybettiğini söyledi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendiğini kaydeden Başkan Zolan, açıklamasında, "Denizlimiz ve ülkemiz çok değerli bir evladını elim bir kazada kaybetti. Acımız büyük. Sayın Başsavcımız Alper, işini seven, alçak gönüllü, vatanına ve milletine bağlı, ülkesi için dur durak bilmeden mücadele eden bir hukuk ve devlet adamıydı" dedi.
Denizli'nin ve Türkiye'nin yeri doldurulamaz değerli bir devlet adamını kaybettiğini ifade eden Zolan, "Kazada şehit olan Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet temenni ediyor, yaralanan koruma polisi Ramazan Uğur'a ise acil şifalar diliyorum. Yargı camiamızın, Denizlimizin ve milletimizin başı sağolsun" ifadesini kullandı.
(SM-Y)

10.05.2017 14:15:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü
YEREL

GÜNCELLEME - DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAZADA ÖLDÜ
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAZADA ÖLDÜ
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Denizli'de 2 kişiye asitli saldırı
YEREL

DENİZLİ'DE 2 KİŞİYE ASİTLİ SALDIRI
Denizli'de şiddetli rüzgar
YEREL

DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR
Vali Altıparmak, halkın sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ ALTIPARMAK, HALKIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Başkan Zolan'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN ZOLAN'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Pamukkaleliler dertlerini anlatıyor
YEREL

PAMUKKALELİLER DERTLERİNİ ANLATIYOR
770 kursiyerden 2 bin 700 eser
YEREL

770 KURSİYERDEN 2 BİN 700 ESER
Denizli'de orman yangını
YEREL

DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!