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Önce nazar ayetleri okundu, sonra açılış yapıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:06
Önce nazar ayetleri okundu, sonra açılış yapıldı
Önce nazar ayetleri okundu, sonra açılış yapıldı

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 ay önce temeli atılan Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi törenle hizmete açıldı. Kısa sürede tamamlanan binanın açılışı dualarla yapılırken Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kalem suresinde yer alan ve nazar ayetleri olarak bilinin 51. ve 52. Ayetleri okutarak açılışı yaptı. 3 milyon 600 bin liraya mal olan Atatürk Kültür Merkezinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz gittiğimiz ilçelere turist Ömer gibi gidip gelmeyiz. Biz hizmet getiririz. Nazar etme ne olur çalış senin de olur" diye konuştu.
"Protokol düzeni değişti"
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen Yenipazar Atatürk Kütür Merkezi'nin açılış törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Ancak açılış töreninde alışılagelmişin dışında bir protokol uygulaması yapıldı. Açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sandalyelere halkı oturtup törende kendisi ayakta durdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sandalyelere halkı oturtunca Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı başta olmak üzere tüm protokol üyeleri de açılış töreninde oturmak yerine ayakta bekledi.
Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Yenipazar Belediye başkanı Zafer Savcı, büyükşehir belediye başkanına duyduğu minneti ilçe halkına aktarıp ilçesinde birçok güzelliği Özlem Çerçioğlu sayesinde gerçekleştirebildiğini ifade etti. Başkan Savcı, "Bugüne kadar Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan ne istediysek verdi. Bizi hiçbir zaman boş çevirmedi. İlçemize böylesine güzel bir eseri kazandıran Sayın Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" diyerek Çerçioğlu'na duyduğu minneti dile getirdi.
"Biz turist Ömer gibi gelip laf etmeyiz hizmet ederiz"
İsim vermeden bazı siyasileri eleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz turist Ömer gibi gelip laf etmeyiz. Biz hizmet ederiz. Ekim ayında temelini attığımız 3 milyar 600 bin liraya mal olan Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Yenipazar ilçemize 10 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Yakında Aşağıdip Gölünün de çalışmaları tamamlanıp açılışı yapılacak. Hedefimiz Yenipazar'ı Aydın'ın gözbebeği yapmak. Bunun için çalışıyoruz. Biz geldiğimiz ilçeye hizmetle geliriz. Turist Ömer gibi gelip laf etmeyiz. Nazar etme ne olur çalış senin de olur" diye konuştu.
Konuşmasında bir televizyon programında tarihçi kimliği ile yaptığı konuşmada Atatürk'ün manevi şahsına ve ailense yapılan eleştiriyi de sert bir dille eleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk'ün adını sonsuza dek yaşatacaklarını da kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi hizmete açıldı. Açılış nazar ayetleri olarak ve Kur'anı Kerim'in Kalem suresinde yer alan 51. ve 52. ayetleri okunarak yapıldı.
Açılış törenine Yenipazar ilçe halkının yanı sıra AK Partili Belediye Başkanı Zafer Savcı, AK partiden meclis üyesi seçilip daha sonra partisinden istifa eden Ünal Sarıoğlu, çevre ilçelerin belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenler ve oda başkanları katıldı.
(İK)

10.05.2017 14:15:32 TSI
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