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Uşak'ta her kalem bir çiçek olacak



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi yeni nesilde çevre bilincinin oluşması için, yeşeren kalemler adıyla yeni bir çalışma başlattı.

11 bin ilkokul öğrencisine ulaşacak olan Uşak Belediyesi ekipleri, içinde çiçek tohumu bulunan ve kullanım süresi bittiğinde toprağa dikilip çiçeklerin yeşereceği özel yapım kalemleri hediye etmeye başladı. Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin çevre ve doğa bilincinin artması için ilkokullara özgü, 'Yeşeren Kalemler' isimli projeyi başlattı. İlk olarak Nuri Şeker, Hasibe ve Mazhar Gürbüz ve Hasan Hilmi İlkokullarında projeyle ilgili etkinliklere başlayan Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 11 bin yeşeren kalemler hediye etmeyi planlıyor. Proje kapsamında öğrencilere özel bir kalem hediye ediliyor. Yeşeren kalem tükendiğinde, öğrenciler ters çevirip saksılara veya toprağa dikiyor ve içindeki çiçek tohumu zaman içinde yeşeriyor.

Projenin açılışıyla ilgili yapılan etkinliklere; Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, Temizlik İşleri Müdürü İsmail Ünal, Çevre Mühendisi Reyhan Aydın ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli katıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü İsmail Ünal, ilk günden bin kişiye ulaştıklarını söyledi. Ünal, projenin yaşanabilir ve temiz bir kent için farkındalık oluşturacağını belirterek, "Proje kapsamında ilk etapta 11 bin öğrenciye ulaşmayı amaçlıyoruz. Zaman içinde bu rakamın üst seviyelere çekilmesi için elimizden geleni yapacağız. Böylelikle önce kalemimiz sonra şehrimiz çiçek açacak" dedi.

Uşak Belediyesinin sosyal sorumluluk çalışmalarına önem verdiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, çevreye duyarlı yeni bir nesil yetiştireceklerini kaydetti. Uludağ, "Kalemlerimiz sayesinde öğrencilerimiz bir canlının sorumluluğunu alacak, onu büyütecek ve bu süreci takip edebilecek. Belediye olarak bizim en asli görevlerimizden birisi de çevreye duyarlı bireyler yetiştirebilmektir. Bu konuda en etkili yolda eğitim sürecinden geçmektedir" diye konuştu.

(EÖ-MB-Y)



10.05.2017 14:16:30 TSI

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