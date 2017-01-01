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Direklerarası seyirci ödülleri Manisa'da sahiplerini buldu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:08
Direklerarası seyirci ödülleri Manisa'da sahiplerini buldu
Direklerarası seyirci ödülleri Manisa'da sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - 17. Direklerarası Seyircileri Ödül Töreni, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ev sahipliğiyle gerçekleşti. Direklerarası Seyircilerinin oluşturduğu halk jürisi üyeleri tarafından değerlendirmeye alınan oyunlar performans, tasarım ve yapımlar kategorilerinde ödüllendirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 17. Direklerarası Seyircileri Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Direklerarası Seyirci Ödülleri tanıtım deklarasyonunun okunmasının ardından bu yıl Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ödülü takdim edildi. Ödülü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç aldı.

452 bin seyirciye ulaşıldı
Başkan Ergün adına ödülü almasının ardından konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün göreve başladığı 2009 yılından beri Manisa'mızı kültür ve sanat şehri haline getirmek için çok sayıda çalışma yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Şehir Tiyatromuzun sahnelediği oyunlar, bölgesel ve ulusal çapta çeşitli ödüller almış, on binlerce sanatseverle buluşmuştur. Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm sanat dallarında olduğu gibi tiyatroda da önemli organizasyonlara imza atıyor. Kent olma bilincimizi; sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğümüz etkinlikler, hizmetler ve sanatın gelişimiyle taçlandırıyoruz. Şehir Tiyatromuz, açılışından bugüne kadar yetişkin seyircilerimiz için 32 oyun ve çocuk seyircilerimiz için de 17 çocuk oyunu sahneledi. Sahnelenen bu oyunlarla il merkezinde, yetişkin oyunlarıyla yaklaşık 300 bin, çocuk oyunlarıyla yaklaşık 152 bin olmak üzere; toplamda 452 bin seyirciye ulaştı" diye konuştu.

"Sanat, her zaman ışığımız oluyor"
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, Manisa'da 2010 yılında bir ilki hayata geçirdiğini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Genç, "O dönem Manisa Belediyesi olarak belediyemiz bünyesinde konservatuvar kurdu. Halkoyunları, tiyatro, müzik bölümlerinin bulunduğu konservatuvarımızdan her yıl onlarca öğrenci mezun veriyoruz. Manisa'yı kültür ve sanat şehri yapmak için ulusal çapta tiyatroları Manisalı sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bu çalışmamız öyle bir noktaya geldi ki, gelen talepler artık salonlara sığmaz oldu. Bu tiyatro oyunlarından elde ettiğimiz gelirleri de, sosyal sorumluluk projemiz kapsamında kamu yararına çalışan derneklere bağışlıyoruz. Hem Manisalı sanatla buluşuyor, hem de kamu yararına çalışan derneklerimizi ayakta tutuyoruz. Kültürel ve sanatsal alanda çok sayıda çalışmanın içindeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Sözü ışığımızdır. O'nun izinde, gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda ilkeleri her zaman ışığımız oluyor" dedi.

Direklerarası ile tiyatro geleceğe uzanıyor
Manisa'nın ev sahipliği yaptığı ve bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Direklerarası Seyircileri Ege Bölgesi Tiyatro Ödülleri'nin uzun yıllar devam etmesini temenni eden Genç, "Bu güzide kurulun sanatsever ve sanatçıya değer veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ü Jüri Özel Ödülü'ne layık görmesi, bizleri de onurlandırmıştır. Bu vesileyle değerli jüri üyelerine, bu güzel organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzide etkinlikte ödül alan tiyatroları ve kıymetli tiyatro emekçilerini tebrik ediyorum. Bir kez daha Manisa'ya hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Her şeye rağmen inadına sanat, inadına tiyatro diyen tüm emektar dostlara desteğimizin devam edeceğinin bilinmesini istiyorum. Sağ olun, var olun" diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

Ödüller sahiplerini buldu
Çocuk oyunları kategorisinde, 'Küçük Sakar Cadı' oyunu ile Kuşadası Belediye Tiyatrosu-Aydın, 'Kralı Kim Güldürecek' oyunu ile Meydan-ı Sühan Sahnesi-İzmir Özel Tiyatrosu-İzmir, 'Robin Hood' oyunu ile Manisa Büyükşehir Belediye Tiyatrosu-Manisa ödüle layık görüldü.
Emek ödülleri kategorisinde, 2017 İzmir Tiyatro Emek Ödülüne Özgün Tiyatro Müzikleri ve Tiyatro Oyunlarını destekleyen besteleri ile Bestekar Cem İdiz'in, 2017 Aydın Tiyatro Emek Ödülüne Aydın Şehir Tiyatrosu kurucusu, Aydın'da tiyatro sanatına birçok emeği geçmiş, sanat dünyasına genç yetenekler kazandırmış bir tiyatro duayeni Yalçın Dinçer'in oldu.
Fark yaratanlar kategorisinde, kendi olanakları ile Selçuk yöresinde köylerde çocuklara tiyatro ulaştıran Erol Namdar Direklerarası Seyircileri tarafından ödüle değer görüldü.
Umut Veren Tiyatro Grubu kategorisinde, Sarayköy Halk Eğitim Merkezi, Paydos, Yönetmen: Hakkı Karaca, ödüle layık görüldü.
Yeni Mekan Ödülü kategorisinde, İzmir Park Bornova'da çocuk tiyatrosu kuran Aysel Öztezel ödüle layık görüldü.
Tiyatro Ödülleri kategorisinde, Tek Kişilik Prodüksiyon: Jean-Paul Marat, Ayşegül Sünnetçioğlu, Praxis Perform, Yönetmen: Murat Sarı, Oyunlarla Yaşayanlar, İzmir Devlet Tiyatrosu ödüle layık görüldü.
Performans Ödülleri kategorisinde, İzmir Devlet Tiyatrosunda sahnelenen 'Oyunlarla yaşayanlar' oyunundaki performansı ile erkek oyuncu Şüayip Ünsal, İzmir Devlet Tiyatrosu Yenilikçi Tiyatro: 'Vol: 5 Tiyatro Medea Belleği' oyunundaki rolüyle en iyi Kadın Oyuncu: Şebnem Doğruer Yanık ödüle layık görüldü.
Kurum Tiyatroları kategorisinde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Tiyatro Topluluğu'na, 'Bir Cinayet Şeysi', Aliağa Tüpraş Tiyatrosu'nun, 'Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz' ödüle layık görülmüştür.
Ödül töreninin arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür ve Sanat Yarışmaları tiyatro kategorisinde Ege Bölge birincisi olan Katharsis Tiyatro Grubu 'Mirat' adlı oyunu sahneledi. Oyun, konuklar tarafından dakikalarca alkışlandı.
Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen kokteylde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz ile birlikte programa katılan ve ödül alan sanatçıları tebrik etti.
Görkemli törenle ödüllerin takdim edildiği geceye Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Direklerarası Seyircileri Koordinatörü Ömer Şahinbaş, şube müdürleri, ödül almaya hak kazanan gruplar ve konuklar katıldı.
(SC-Y)

10.05.2017 14:17:12 TSI
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